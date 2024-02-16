هاجر السراج: ممكن أرتبط بشخص عنده توحد لكن مستحيل أرتبط بشخص متزوج

(MENAFN
- Youm7) كشفت الفنانة هاجر السراج خلال لقائها بتليفزيون اليوم السابع مع الكاتبة الصحفية لميس محمد، بعد النجاح الذى حققته فى مسلسل "حالة خاصة"، حيث قدمت دور "رام الله"، أنها لم تتعامل مع أشخاص مصابين بالتوحد من قبل، وأنها ممتنة للمسلسل لأنه أتاح لها فرصة التعرف عليهم وفهمهم، وأكدت أنها ليست لديها مشكلة أن ترتبط بشخص لديه توحد فكما كان يقول نديم فى المسلسل أنهم المختلفون ونحن أناس عاديون، لكنها نفت تماماً إمكانية ارتباطها فى يوم من الأيام بشخص متزوج كما حدث فى المسلسل.
مسلسل "حالة خاصة" مكون من 10 حلقات، وعرض على مدار الأسابيع الماضية على منصة watch it، ومن بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.
"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.
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