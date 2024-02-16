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هاجر السراج: ممكن أرتبط بشخص عنده توحد لكن مستحيل أرتبط بشخص متزوج

2/16/2024 2:29:08 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت الفنانة هاجر السراج خلال لقائها بتليفزيون اليوم السابع مع الكاتبة الصحفية لميس محمد، بعد النجاح الذى حققته فى مسلسل "حالة خاصة"، حيث قدمت دور "رام الله"، أنها لم تتعامل مع أشخاص مصابين بالتوحد من قبل، وأنها ممتنة للمسلسل لأنه أتاح لها فرصة التعرف عليهم وفهمهم، وأكدت أنها ليست لديها مشكلة أن ترتبط بشخص لديه توحد فكما كان يقول نديم فى المسلسل أنهم المختلفون ونحن أناس عاديون، لكنها نفت تماماً إمكانية ارتباطها فى يوم من الأيام بشخص متزوج كما حدث فى المسلسل.



مسلسل "حالة خاصة" مكون من 10 حلقات، وعرض على مدار الأسابيع الماضية على منصة watch it، ومن بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.



"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.












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