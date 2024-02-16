طرح برومو تشويقي لمسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

طرحت منصة WATCH IT برومو تشويقيا لمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، وعلقت : الحشاشين .. الطائفة التي أرعبت العالم في القرن الحادي عشر الميلادي!

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.





كريم عبد العزيز يجسد دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.











