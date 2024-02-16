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جورج وسوف ووائل جسار يحييان أولى حفلات جولتهما فى كندا اليوم

2/16/2024 2:29:08 PM
(MENAFN- Youm7) يحيى كل من سلطان الطرب الفنان الكبير جورج وسوف والفنان اللبنانى وائل جسار، أولى حفلات جولتهما الغنائية فى كندا مساء اليوم الجمعة بمدينة أوتاوا، وذلك احتفالا بعيد الحب، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهم.

وطرح مؤخرا سلطان الطرب الفنان جورج وسوف أحدث أغانيه باللهجة المصرية بعنوان "نجم عالى"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية بتوقيع فريق عمل مصري مكون من الملحن محمد يحيى والشاعر ملاك عادل والتوزيع لـ زيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها ككليب وتظهر فيها ديمة قندلفت.

وطرح الفنان وائل جسار مؤخراً أغنية رومانسية بعنوان "حد يحينى"، على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات محمد الشافعى وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

كما طرح وائل جسار أيضاً أغنية بعنوان "لو تخاصمنى" على موقع يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات وألحان لؤى الجوهرى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى.







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