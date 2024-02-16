Saturday, 17 February 2024 12:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عرض عبده داغر للمركز القومى للسينما ضمن فعاليات الأوبرا المصرية.. الإثنين

2/16/2024 2:29:08 PM
(MENAFN- Youm7) في إطار حرص وزارة الثقافة المصرية لإحياء ذكرى القامات الفنية يعرض المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر الفيلم

التسجيلى "عبده داغر" للمخرج
"وحيد مخيمر" ومن انتاج المركز القومي للسينما، والذي تدور احداثه حول حياة وألحان وموسيقى الموسيقار العالمي" عبده داغر"،وذلك ضمن فعاليات ندوة ثقافية لمناقشة كتاب ( عبدة داغر ظاهرة لا تتكرر )
للناقدة المصرية الموسيقية والإذاعية الدكتورة إيناس جلال الدين تقيمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يوم الاثنين القادم الموافق ١٩ فبراير بمسرح الموسيقي العربية



يذكر أن الفنان عبده داغر ، هو موسيقار مصري رائد، يُعد من أشهر عازفي الكمان في العالم، وأول من وضع منهجًا لتدريس الموسيقى الشرقية في الجامعات، ساهم في إثراء الحركة الثقافية، وأسس مع عبد الحليم نويرة فرقة الموسيقى العربية. عزفت مؤلفاته على مسارح عالمية، وصُمم له تمثالًا في متحف الموسيقى في ألمانيا.














MENAFN16022024000132011024ID1107862443

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث