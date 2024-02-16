هنفرح بيكى امتى؟ إتيكيت الرد على الأسئلة المتطفلة والمحرجة

MENAFN - Youm7) "هنفرح بيكي امتى"، "مش ناوية تخاوي ابنك" ، "أنتِ ليه سنجل"، "مش ناويه تخسي بقى"،"وبتقبض كام على كده؟" أسئلة مزعجة كثيرًا ما يطرحها الأصدقاء والمعارف، وهذه الأسئلة تسبب انزعاجًا وأحيانًا ألما لمن تطرح عليه، خاصة إذا كان يعاني مشكلة في الموضوع محل السؤال، ولا يعرف كيف يرد بلباقة ودون أن يسمح للطرف الآخر باقتحام خصوصيته. لذا تواصل اليوم السابع مع هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية لمعرفة إتيكيت الرد على الأسئلة المحرجة والمتطفلة.

استوبالرد بهدوء وبدون عصبية:

قالت خبيرة الإتيكيت في حديثها لـ اليوم السابع:" قد يصاب الشخص بصدمة من هذه الأسئلة ولكن عليه ألا ينفعل وإنما يأخذ نفسا عميقا ويفكر للحظات حتى يهدأ ويستطيع الرد بطريقه هادئة وبثقة بالنفس، وفي نفس الوقت فلا يحقق مبتغى الشخص الذي يطرح هذه الأسئلة إذا كان سيئ النية ويرغب في مضايقته أو إحراجه. وبعد التفكير لثوانٍ قبل الرد،

يمكنه الرد بإجابة مبهمة مع ابتسامة بسيطة فالردود المبهمة غير المحددة تربك السائل ولا تحقق مبتغاه.

أنا مبسوطة بنفسي في أي حال :

واستكملت:" بالنسبة للأسئلة المحرجة كالوزن والشعر فيمكنك الرد بأن أكثر ما يميزك هو وزنك وانك سعيدة جدا بهذا الوزن ، وأن شريكك سعيد بهذا الأمر ولا تفكري في التخلص من وزنك، وكذلك إذا كان التعليق على الشعر أو الاستايل.



تغييرالموضوع :

وتنصح خبيرة الإتيكيت: "من الرقي أن تنهي الحديث في أي موضوع لا تفضلي التحدث فيه أو الدخول في تفاصيله، وأن تقومي بتغيير الموضوع على أن لا تقاطعي المتحدث وانما تتركيه حتى ينهي جملته ومن ثم يمكنك التدخل ومحاوله تغيير الموضوع بطريقه لا تشعر المتحدث بأنك تريدي تغيير الموضوع".

الرد بوضع السائل امام نفسه:

وأخيرًا قالت:" تغلبي على الأسئلة المتطفلة بحيله الرد هل تسألني عن كذا؟ وفي هذه الحالة يرتبك السائل من سؤاله غيرالراقي أو السؤال غير المهذب ويضطر لتغيير السؤال بشكل سريع حتى يمنع عن نفسه الحرج وبأنه قد تطاول في اسئلته أو تدخل فيما لا يعنيه".



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