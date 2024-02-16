عندك شغل ومش عارف تنجزه؟ 6 حيل للتخلص من الكسل والتسويف

MENAFN - Youm7) يشعر البعض بالكسل عند بداية اليوم، وبالتالي يتجاهل المهام المتراكمة عليه، مما يتسبب له في الكثير من المشاكل مع رؤسائه في العمل، ولتجنب ذلك، نستعرض في هذا التقرير نصائح للتخلص من الشعور بالكسل والتسويف وتأجيل المهام، وفقاً لما ذكره موقع " indeed".





حيل للتخلص من الكسلحدد أولوياتك

عندما يكون لدى الشخص العديد من المهام خلال اليوم دون مواعيد انتهاء محددة، فإن هذا يشجعه على أن يتكاسل ويماطل في إنجازها، لذلك يجب وضع خطة لإنهائها مع تحديد وقت معين.

تقسيم المهام الكبيرة لأصغر

قد يكون من الصعب في بعض الأحيان بدء مشروع كبير، لذلك يفضل تقسيمه لأجزاء صغيرة، عن طريق تحديد المعالم التي يمكن التحكم فيها ومن ثم تحديد موعد نهائي مناسب لتسليم المشروع.

الشعور بالكسل تحديد عوامل التشتيت

يجب تحديد عوامل تشتيت الانتباه والحد من التعرض لها مثل صوت التليفزيون والهاتف المحمول، حتى يستطيع الشخص إنهاء المهام المطلوبة منه في الوقت المحدد لها.

فترات راحة منتظمة

يجب أن يتضمن جدول العمل فترة راحة بين الحين والآخر، حتى يستطيع الشخص استعادة نشاطه وحيويته من جديد، ويفضل استغلال فترة الراحة في ممارسة رياضة المشى للحفاظ على النشاط والتركيز أثناء العمل.

الشعور بالكسل





الموسيقى

تساعد الموسيقى على تعزيز الإنتاجية والتركيز أثناء العمل ، لذلك يفضل الاستماع للموسيقى التي تحتوي على موسيقى طبيعية أو الموسيقى التصويرية المحيطة.

مكافأة

يفضل عند إنجاز مهام معينة، أن يكافىء الشخص نفسه بتناول فنجان قهوة أو قطعة شيكولاتة، أو الاستراحة لبعض الوقت وغيرها من المكافأت التي تدفع الشخص لإنجاز المهام المطلوبة منه .











