عندك شغل ومش عارف تنجزه؟ 6 حيل للتخلص من الكسل والتسويف

(MENAFN
- Youm7) يشعر البعض بالكسل عند بداية اليوم، وبالتالي يتجاهل المهام المتراكمة عليه، مما يتسبب له في الكثير من المشاكل مع رؤسائه في العمل، ولتجنب ذلك، نستعرض في هذا التقرير نصائح للتخلص من الشعور بالكسل والتسويف وتأجيل المهام، وفقاً لما ذكره موقع " indeed".
حيل للتخلص من الكسل
حدد أولوياتك
عندما يكون لدى الشخص العديد من المهام خلال اليوم دون مواعيد انتهاء محددة، فإن هذا يشجعه على أن يتكاسل ويماطل في إنجازها، لذلك يجب وضع خطة لإنهائها مع تحديد وقت معين.
تقسيم المهام الكبيرة لأصغر
قد يكون من الصعب في بعض الأحيان بدء مشروع كبير، لذلك يفضل تقسيمه لأجزاء صغيرة، عن طريق تحديد المعالم التي يمكن التحكم فيها ومن ثم تحديد موعد نهائي مناسب لتسليم المشروع.
الشعور بالكسل تحديد عوامل التشتيت
يجب تحديد عوامل تشتيت الانتباه والحد من التعرض لها مثل صوت التليفزيون والهاتف المحمول، حتى يستطيع الشخص إنهاء المهام المطلوبة منه في الوقت المحدد لها.
فترات راحة منتظمة
يجب أن يتضمن جدول العمل فترة راحة بين الحين والآخر، حتى يستطيع الشخص استعادة نشاطه وحيويته من جديد، ويفضل استغلال فترة الراحة في ممارسة رياضة المشى للحفاظ على النشاط والتركيز أثناء العمل.
الشعور بالكسل
الموسيقى
تساعد الموسيقى على تعزيز الإنتاجية والتركيز أثناء العمل ، لذلك يفضل الاستماع للموسيقى التي تحتوي على موسيقى طبيعية أو الموسيقى التصويرية المحيطة.
مكافأة
يفضل عند إنجاز مهام معينة، أن يكافىء الشخص نفسه بتناول فنجان قهوة أو قطعة شيكولاتة، أو الاستراحة لبعض الوقت وغيرها من المكافأت التي تدفع الشخص لإنجاز المهام المطلوبة منه .
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