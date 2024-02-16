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وبشر الصابرين.. إسماعيل رسم خريطة فلسطين بالأركيت وحروف الآية القرآنية

2/16/2024 2:29:05 PM
(MENAFN- Youm7) في غمرة الاستعدادات لاستقبال
شهررمضان ، لم ينس إسماعيل صابر، الذي يعمل في الأرابيسك، إخواننا في فلسطين وهو ينفذ منحوتات الأرابيسك الاحتفالية بالشهر الكريم، فنحت خريطة فلسطين بحروف الآية القرآنية الكريمة "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون" لتكون بمثابة رسالة مواساة ودعم لأهلنا في غزة، إلى جانب منحوتات رمضان التقليدية من فانوس وهلال.


خريطة فلسطين وبشر الصابرين

قال إسماعيل صابر لـ اليوم السابع:" أنا مهندس زراعي، تركت مسقط رأسي في المنيا وذهبت إلى محافظة أسيوط منذ 20 عاما حيث بدأت العمل في مجال الأخشاب وتحديدا فن الأركيت، أنا عاشق لهذا الفن، بدأت اتطور من نفسي كي أصل لمرحلة تصميم أي شيء أمام عيني من الخشب بدون أن أواجه أي صعوبة في التنفيذ، هذا العام لم يكن العام الأول في تصميم فانوس رمضان لكن العام الماضي نفذت أكبر فانوس كان طوله 6 أمتار، هذا العام حرصت على أن يكون الاحتفال له علاقة بفلسطين الحبيبة، فقررت أن أصمم خريطة فلسطين بحروف الآية القرآنية .

وتابع:" الهدف من اختياري لهذه الآية أن أقول لهم أن الله معكم وسوف تُبشرون بالخير مع قدوم شهر رمضان، كنت حريصا على تواجد خريطة فلسطين في مظاهر الاحتفال بقدوم الشهر الكريم، واستغرقت أكثر من 40 ساعة عمل على مدار 4 أيام في تنفيذ خريطة فلسطين والهلال والفانوس بطول يتراوح من 2 لـ 2 ونصف متر و3 ألواح من الخشب.

واستكمل:" الفانوس والهلال تم طلبهم لشخص كي يضعهم في مكانه الخاص احتفالاً بالشهر الكريم ،لكن الخريطة الخاصة بفلسطين هي اجتهادي الشخصي
تضامنا مع القضية الفلسطينية، وكرسالة بسيطة من مواطن مصري، فهم من اكثر الشعوب صبرًا.

فانوس وهلال رمضان

خريطة فلسطين من الخشب
خريطة فلسطين وبشر الصابرين
فلسطين
خريطة فلسطين








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