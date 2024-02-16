وبشر الصابرين.. إسماعيل رسم خريطة فلسطين بالأركيت وحروف الآية القرآنية

(MENAFN
- Youm7) في غمرة الاستعدادات لاستقبال
شهررمضان ، لم ينس إسماعيل صابر، الذي يعمل في الأرابيسك، إخواننا في فلسطين وهو ينفذ منحوتات الأرابيسك الاحتفالية بالشهر الكريم، فنحت خريطة فلسطين بحروف الآية القرآنية الكريمة "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون" لتكون بمثابة رسالة مواساة ودعم لأهلنا في غزة، إلى جانب منحوتات رمضان التقليدية من فانوس وهلال.
خريطة فلسطين وبشر الصابرين
قال إسماعيل صابر لـ اليوم السابع:" أنا مهندس زراعي، تركت مسقط رأسي في المنيا وذهبت إلى محافظة أسيوط منذ 20 عاما حيث بدأت العمل في مجال الأخشاب وتحديدا فن الأركيت، أنا عاشق لهذا الفن، بدأت اتطور من نفسي كي أصل لمرحلة تصميم أي شيء أمام عيني من الخشب بدون أن أواجه أي صعوبة في التنفيذ، هذا العام لم يكن العام الأول في تصميم فانوس رمضان لكن العام الماضي نفذت أكبر فانوس كان طوله 6 أمتار، هذا العام حرصت على أن يكون الاحتفال له علاقة بفلسطين الحبيبة، فقررت أن أصمم خريطة فلسطين بحروف الآية القرآنية .
وتابع:" الهدف من اختياري لهذه الآية أن أقول لهم أن الله معكم وسوف تُبشرون بالخير مع قدوم شهر رمضان، كنت حريصا على تواجد خريطة فلسطين في مظاهر الاحتفال بقدوم الشهر الكريم، واستغرقت أكثر من 40 ساعة عمل على مدار 4 أيام في تنفيذ خريطة فلسطين والهلال والفانوس بطول يتراوح من 2 لـ 2 ونصف متر و3 ألواح من الخشب.
واستكمل:" الفانوس والهلال تم طلبهم لشخص كي يضعهم في مكانه الخاص احتفالاً بالشهر الكريم ،لكن الخريطة الخاصة بفلسطين هي اجتهادي الشخصي
تضامنا مع القضية الفلسطينية، وكرسالة بسيطة من مواطن مصري، فهم من اكثر الشعوب صبرًا.
فانوس وهلال رمضان
خريطة فلسطين من الخشب
خريطة فلسطين وبشر الصابرين
فلسطين
خريطة فلسطين
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