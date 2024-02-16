أبرز اتجاهات الجمال في أسبوع نيويورك للموضة.. من رموش الدمى للبشرة الزجاجية

(MENAFN
- Youm7) إلى جانب صيحات الموضة واتجاهات الأزياء التي تقدمها منصات عروض أسابيع الموضة، تقدم العروض كذلك اتجاهات جمال مختلفة، وفي التقرير التالي من موقع "InStyle" نرصد
أبرز اتجاهات الجمال التي ظهرت في أسبوع نيويورك للموضة ، حيث شهدت العروض العديد من الإطلالات المبتكرة والجريئة.
لمسات ذهبية:
استخدم الذهب بشكل غير تقليدي في إطلالات الجمال خلال العروض، حيث تم استخدامه في تسريحات الشعر وتزيين الأظافر. في عرض المصمم كريستيان سيريانو، قامت الخبيرة ليسي ريدواي بإضفاء لمسات ذهبية على الأجزاء المتوسطة من الشعر. وفي عرض جايسون وو، استخدمت خبيرة المكياج ديان كندال الذهب المحروق لتظليل العيون بأجواء ساحرة. أما في عرض لوار، فقد تم تصميم أظافر ذهبية فنية تعكس الباروكية والزخارف.
اللمسات الذهبية
رموش الدمى:
ظهرت بعض العارضات برموش طويلة وكثيفة في عروض الأزياء هذا الموسم. ففي عرض مارك جاكوبس، تم استخدام طلاء أظافر أسود لتغطية الرموش الصناعية لتكوين رموش بمظهر قوي ومثير. وفي عرض أليس وأوليفيا، تم تجميل العيون بألوان زرقاء فاتحة واستخدام قلم العيون لرسم رموش كاذبة مبالغ في حجمها.
رموش الدمية
تسريحات شعر ضخمة:
تميزت العروض بتسريحات الشعر الضخمة والمذهلة. في عرض مارك جايكوبس، تم إطلاق تسريحات ضخمة تشبه تسريحة ديانا روس. وفي عرض كريستيان كوان،
ظهرت تسريحات كلاسيكية متقنة ومرتبة بشكل جميل. وفي عرض سون جونج وان ظهرت تسريحات مرتفعة جداً للشعر.
تسريحات الشعر الضخمة
البشرة الزجاجية
تكررت خلال العروض إطلالات البشرة اللامعة الشبيهة بالخزف التي ابتكرها بات ماكغراث لعرض الأزياء الراقية في مارجيلا. وركزت بعض
العروض على هذه الإطلالة لدرجة جعلت العارضات يبدين وكأنهن غادرن للتو الساونا.
البشرة الزجاجية
MENAFN16022024000132011024ID1107862438
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.