أبرز اتجاهات الجمال في أسبوع نيويورك للموضة.. من رموش الدمى للبشرة الزجاجية

MENAFN - Youm7) إلى جانب صيحات الموضة واتجاهات الأزياء التي تقدمها منصات عروض أسابيع الموضة، تقدم العروض كذلك اتجاهات جمال مختلفة، وفي التقرير التالي من موقع "InStyle" نرصدأبرز اتجاهات الجمال التي ظهرت في أسبوع نيويورك للموضة ، حيث شهدت العروض العديد من الإطلالات المبتكرة والجريئة.لمسات ذهبية:

استخدم الذهب بشكل غير تقليدي في إطلالات الجمال خلال العروض، حيث تم استخدامه في تسريحات الشعر وتزيين الأظافر. في عرض المصمم كريستيان سيريانو، قامت الخبيرة ليسي ريدواي بإضفاء لمسات ذهبية على الأجزاء المتوسطة من الشعر. وفي عرض جايسون وو، استخدمت خبيرة المكياج ديان كندال الذهب المحروق لتظليل العيون بأجواء ساحرة. أما في عرض لوار، فقد تم تصميم أظافر ذهبية فنية تعكس الباروكية والزخارف.





اللمسات الذهبيةرموش الدمى:

ظهرت بعض العارضات برموش طويلة وكثيفة في عروض الأزياء هذا الموسم. ففي عرض مارك جاكوبس، تم استخدام طلاء أظافر أسود لتغطية الرموش الصناعية لتكوين رموش بمظهر قوي ومثير. وفي عرض أليس وأوليفيا، تم تجميل العيون بألوان زرقاء فاتحة واستخدام قلم العيون لرسم رموش كاذبة مبالغ في حجمها.





رموش الدميةتسريحات شعر ضخمة:

تميزت العروض بتسريحات الشعر الضخمة والمذهلة. في عرض مارك جايكوبس، تم إطلاق تسريحات ضخمة تشبه تسريحة ديانا روس. وفي عرض كريستيان كوان،

ظهرت تسريحات كلاسيكية متقنة ومرتبة بشكل جميل. وفي عرض سون جونج وان ظهرت تسريحات مرتفعة جداً للشعر.





تسريحات الشعر الضخمةالبشرة الزجاجية تكررت خلال العروض إطلالات البشرة اللامعة الشبيهة بالخزف التي ابتكرها بات ماكغراث لعرض الأزياء الراقية في مارجيلا. وركزت بعضالعروض على هذه الإطلالة لدرجة جعلت العارضات يبدين وكأنهن غادرن للتو الساونا.البشرة الزجاجية



