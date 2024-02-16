نباتات منزلية سريعة الازدهار في مطبخك.. ديكور طبيعي وجذاب

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- Youm7) يعتبر تواجد النباتات بداخل الغرف الخاصة بمنزلك من أفضل الديكورات السريعة التي تساعد على تحسين الشكل العام للمكان، ولكن لا تتوقف الزينة على الغرف فقط، أيضا يعتبر المطبخ ركنا أساسيا في المنزل ويفضل العناية به من خلال الديكورات البسيطة والسهلة ، لذا نستعرض خلال السطور التالية
أبرز النباتات المنزلية
التي يمكن أن تزدهر في المطبخ بسهولة وتعتبر من الديكورات البسيطة، وفقًا لما جاء في موقعthespruce
بوثوس:
يعتبر نبات بوثوس من أسهل النباتات المنزلية التي يمكن العناية بها ويمكن وضعها بداخل المطبخ فهي من جيدة التكيف مع ظروف الإضاءة المختلفة وتعتبر مقاومة للجفاف نسبيًا بالإضافة إلى ذلك، فهي تمثل نباتات معلقة ممتازة تحافظ على المساحات وتعطي شكل جذاب وجمالي
بوثوس
فيلوديندرون:
نبات الفيلوديندرون من النباتات التي لا تحتاج إلى صيانة أو رعاية بشكل مستمر، أيضًا من الأشكال المعلقة التي تعطي شكلا
مميزا وديكورا خفيفا على النظر، أيضًا هي مقاومة للجفاف نسبيًا ويمكن أن تنمو في الضوء الساطع إلى المتوسط غير المباشر وتشتهر بكونها أجهزة تنقية هواء رائعة.
فيلوديندرون
أعشاب:
طالما مطبخك يقع في موقع يستقبل ضوء الشمس الساطع والمباشر معظم اليوم، فسوف يكون اختيار الأعشاب اختيارا موفقا بشكل كبير جدًا، وتشمل أنواع الأعشاب سهلة النمو في مطبخك
مثل الثوم والبقدونس والنعناع والزعتر وإكليل الجبل والريحان والكزبرة .
أعشاب
النباتات العصارية:
إذا كان لديك نافذة مشمسة ومشرقة في مطبخك، فإن النباتات العصارية هي خيار رائع. يستخدم مصطلح "العصاري" لوصف النباتات التي تخزن المياه في هياكل مختلفة مثل أوراقها و/أو سيقانها، مما يجعلها مقاومة للجفاف ولا تحتاج إلى صيانة بشكل عام. ، تشمل الأنواع النضرة الشهيرة الإيشفيريا ، والهاوورثيا ، والصبار، والكراسولا ، والكالانشو ، والسيدوم
العصارة
نبات العنكبوت:
تعتبر نباتات العنكبوت (الكلوروفيتوم) من أسهل النباتات المنزلية التي يمكن العناية بها
وتعتبر من النباتات المعلقة سريعة الازدهار ، ولكن عليكي بتجنب وضع نبات العنكبوت في الضوء المباشر لأنه سيؤدي إلى احتراق الأوراق.
نبات العنكبوت
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