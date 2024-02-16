نباتات منزلية سريعة الازدهار في مطبخك.. ديكور طبيعي وجذاب

MENAFN - Youm7) يعتبر تواجد النباتات بداخل الغرف الخاصة بمنزلك من أفضل الديكورات السريعة التي تساعد على تحسين الشكل العام للمكان، ولكن لا تتوقف الزينة على الغرف فقط، أيضا يعتبر المطبخ ركنا أساسيا في المنزل ويفضل العناية به من خلال الديكورات البسيطة والسهلة ، لذا نستعرض خلال السطور التاليةأبرز النباتات المنزليةالتي يمكن أن تزدهر في المطبخ بسهولة وتعتبر من الديكورات البسيطة، وفقًا لما جاء في موقعthespruce

بوثوس:

يعتبر نبات بوثوس من أسهل النباتات المنزلية التي يمكن العناية بها ويمكن وضعها بداخل المطبخ فهي من جيدة التكيف مع ظروف الإضاءة المختلفة وتعتبر مقاومة للجفاف نسبيًا بالإضافة إلى ذلك، فهي تمثل نباتات معلقة ممتازة تحافظ على المساحات وتعطي شكل جذاب وجمالي





بوثوس







فيلوديندرون:

نبات الفيلوديندرون من النباتات التي لا تحتاج إلى صيانة أو رعاية بشكل مستمر، أيضًا من الأشكال المعلقة التي تعطي شكلا

مميزا وديكورا خفيفا على النظر، أيضًا هي مقاومة للجفاف نسبيًا ويمكن أن تنمو في الضوء الساطع إلى المتوسط ​​غير المباشر وتشتهر بكونها أجهزة تنقية هواء رائعة.

فيلوديندرون







أعشاب:



طالما مطبخك يقع في موقع يستقبل ضوء الشمس الساطع والمباشر معظم اليوم، فسوف يكون اختيار الأعشاب اختيارا موفقا بشكل كبير جدًا، وتشمل أنواع الأعشاب سهلة النمو في مطبخك

مثل الثوم والبقدونس والنعناع والزعتر وإكليل الجبل والريحان والكزبرة .

أعشاب





النباتات العصارية:

إذا كان لديك نافذة مشمسة ومشرقة في مطبخك، فإن النباتات العصارية هي خيار رائع. يستخدم مصطلح "العصاري" لوصف النباتات التي تخزن المياه في هياكل مختلفة مثل أوراقها و/أو سيقانها، مما يجعلها مقاومة للجفاف ولا تحتاج إلى صيانة بشكل عام. ، تشمل الأنواع النضرة الشهيرة الإيشفيريا ، والهاوورثيا ، والصبار، والكراسولا ، والكالانشو ، والسيدوم





العصارة





نبات العنكبوت:

تعتبر نباتات العنكبوت (الكلوروفيتوم) من أسهل النباتات المنزلية التي يمكن العناية بها

وتعتبر من النباتات المعلقة سريعة الازدهار ، ولكن عليكي بتجنب وضع نبات العنكبوت في الضوء المباشر لأنه سيؤدي إلى احتراق الأوراق.

نبات العنكبوت



