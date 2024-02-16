أخبار الاقتصاد اليوم.. الذهب عيار 21 يسجل 3635 جنيهًا

MENAFN - Youm7) شهد اليوم الجمعة 16-2-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع سعر الذه بحوالى 15 جنيها، ليسجل جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعا فى مصر- 3635 جنيها بدون إضافة مصنعية فى الأسواق، ودراسة وزارة المالية حزمة من الحوافز الجديدة الضريبية والجمركية لجذب المستثمرين إلى حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 3116 جنيها للجرام من عيار 18

ننشر سعر الذهب فى مصر، اليوم الجمعة، عقب تراجع بحوالى 15 جنيها، ليسجل جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعا فى مصر- 3635 جنيها بدون إضافة مصنعية فى الأسواق، وعيار 24 سجل 4154 جنيها، وعيار 18 سجل 3116 جنيها، وعيار 14 سجل 2423 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 29080 جنيه.

عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع لليوم الثاني على التوالي ولكن يبقى الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، بينما تنتظر الأسواق اليوم بيانات أسعار المنتجين عن الولايات المتحدة والتي تقيس التضخم من وجهة نظر المنتجين والمصنعين والتي سيكون لها تأثير جديد على الأسواق.







"الإسكان" تطرح 984 وحدة بمشروع Valley towers بحدائق أكتوبر بمساحة 100متر وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طرح 984 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "Valley towers"، بمدينة حدائق أكتوبر، بمساحات تتراوح بين 95 و100 م2، وفقاً لسعر المتر المربع والمعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، وسيتم الإعلان عن موعد فتح باب الحجز، قريباً.أشار وزير الإسكان، إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "valley towers" في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات، موضحاً أن ذلك الطرح يأتى في إطار جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وجهاتها المختلفة، لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية رغبات شرائح المجتمع المتنوعة في الحصول على الوحدات السكنية المناسبة.يتم سداد جدية حجز بمبلغ 150 ألف جنيه، إضافة لمبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ، ويتم استكمال سداد 20 % إضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.







وزير المالية: ندرس حوافز ضريبية لجذب مستثمرين لحى المال بالعاصمة الإدارية كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن دراسة حزمة من الحوافز الجديدة الضريبية والجمركية لجذب المستثمرين إلى حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.قال الوزير، خلال لقائه مع طلاب إحدى الجامعات الأهلية، إن مصر نجحت في بناء قدراتها، خلال السنوات الأخيرة، وتستطيع تحقيق التعافي واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلى.أضاف أن الحكومة تدرك تبعات الأزمات العالمية المتتالية التي تزايدت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتتعامل ببرامج وسياسات وتدابير ذات مرونة وتحوط وتوازن على نحو يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية بالغة القسوة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لإمكانيات الاقتصاد المصري في منح القطاع الخاص دور أكبر تنمويًا بمحفزات استثمارية وضريبية وجمركية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، لتعظيم القدرات الإنتاجية؛ بما ينعكس في تقليل الفاتورة الاستيرادية، جنبًا إلى جنب مع توسيع القاعدة التصديرية.