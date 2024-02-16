كل ما تريد معرفته عن خطوات إنشاء أول سوق لتداول شهادات الكربون فى مصر

MENAFN - Youm7) اتخذت الهيئة العامة للرقابة الماليةعدة خطوات لإنشاء أول سوق طوعي لتداول شهادات الكربون في مصر، آخرها قيد ثلاث 3 شركات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمدة لدى الهيئة، ويقدم "اليوم السابع" آخر المستجدات.س- ما هي أهمية إنشاء سوق لتداول شهادات الكربون؟ ج- تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على دعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقًا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد "رفاهية " بل أصبح أساس للتبادل التجاري على المستوى العالمي.س- ما هي خطوات تفعيل سوق شهادات الكربون؟

ج- تقدمت هيئة الرقابة المالية بمقترح إلى مجلس الوزراء لإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح بإصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، وذلك لوضع الإطار التشريعي المُنظم لكافة متطلبات تداول الأداة المالية الجديدة.

وبعدها أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الذى تضمن إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، واعتبار تلك الشهادات أدوات مالية قابلة للتداول.وأن يتم تشكيل لجنة بقرار من مجلس إدارة الهيئة تسمى "لجنـة الإشـراف والرقابة علـى وحدات خفض الانبعاثات الكربونية" تتولى وضع القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وإتاحتها للتداول، والإشراف والرقابة عليها ويحدد القـرار الصادر بتشكيل اللجنة اختصاصاتها ونظام عملها.س- ما هي جهود هيئة الرقابة المالية لتفعيل السوق؟ ج- أعدت هيئة الرقابة المالية، قاعدة بيانات لتسجيل المشروعات التي صدر لها شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وتوافي وزارة البيئة بتلك المشروعات بصورة شهرية، وتُصدر البورصة المصرية قواعد وإجراءات التداول على تلك الشهادات على ألا تكون سارية إلا بعد اعتمادها من الهيئة.كما عقدت الهيئة عددً من الاجتماعات بمقرها بحضور ممثلي الشركات والكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بسوق الكربون الطوعي وقيادات البورصة المصرية؛ لاستعراض الجهود التي قامت بها الهيئة والإجراءات التي تم تنفيذها،وإجراء عدد من اللقاءات والحوارات المجتمعية والمناقشات والرد على الاستفسارات بهدف التنسيق بين جانبي العرض والطلبوكذا تنظيم ورش العمل المتخصصة لتعزيز قدرات الكيانات الاقتصادية للتوافق مع المتطلبات اللازمة، استعداداً لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي.س- ما هي جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الكربون؟ ج- قيدت هيئة الرقابة المالية كلا من المركز المصري للزراعة الحيوية، وشركة TUV NORD Egypt بقائمة جهات التحقق والمصادقة المصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدي الهيئة، وشركة TUV NORD Cert بقائمة جهات التحقق والمصادقة الأجنبية.وتستهدف هذه الجهات توفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، لتفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر. س- ما هي شروط قيد جهات التحقق والمصادقة؟ ج- يشترط لقيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، أن تكون شخصا اعتباريا، والحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة، والحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية واستيفاء متطلبات الكفاءة المهنية.ويشترط المعايير لقيد جهات التحقق والمصادقة الأجنبية أن تكون تلك الجهة أحد الكيانات التشغيلية المعترف بها دوليا طبقا للمعايير الصادرة عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أو أحد الجهات المعترف بها ضمن اتفاقية باريس أو تكون معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعية الدولية.