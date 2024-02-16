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صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع على رأسها المقاولات بنسبة 11.5%

2/16/2024 2:29:01 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 11.5%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 8.4%، يليه قطاع العقارات بنسبة 6.2%، وصعدت قطاعات خدمات النقل والشحن، والأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.9%، 3.6%، 3.5%، 3.2%، على التوالي.



وقفزت قطاعات البنوك، والطاقة والخدمات المساندة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.6%، 2.5%، 2%، على الترتيب، وزادت قطاعات التجارة والموزعون، ومواد البناء، والسياحة والترفيه، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.9%، 1.7%، 1.6%، 1.5%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، فيما تراجع قطاع الموارد الأساسية وحيدًا بنسبة 0.2%، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 28926.15 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثاني أسبوع في شهر فبراير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.20% ليغلق عند مستوى 7243.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.97% ليغلق عند مستوى 10161.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 35484.52 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 6576.79 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 40.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.041 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.306 تريليون جنيه إلى 1.325 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 457.2 مليار جنيه إلى 476.3 مليار جنيه بنسبة نمو 4.2%.
















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