صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع على رأسها المقاولات بنسبة 11.5%

(MENAFN
- Youm7) ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 11.5%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 8.4%، يليه قطاع العقارات بنسبة 6.2%، وصعدت قطاعات خدمات النقل والشحن، والأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.9%، 3.6%، 3.5%، 3.2%، على التوالي.
وقفزت قطاعات البنوك، والطاقة والخدمات المساندة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.6%، 2.5%، 2%، على الترتيب، وزادت قطاعات التجارة والموزعون، ومواد البناء، والسياحة والترفيه، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.9%، 1.7%، 1.6%، 1.5%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، فيما تراجع قطاع الموارد الأساسية وحيدًا بنسبة 0.2%، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 28926.15 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثاني أسبوع في شهر فبراير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.20% ليغلق عند مستوى 7243.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.97% ليغلق عند مستوى 10161.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 35484.52 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 6576.79 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 40.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.041 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.306 تريليون جنيه إلى 1.325 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 457.2 مليار جنيه إلى 476.3 مليار جنيه بنسبة نمو 4.2%.
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