Saturday, 17 February 2024 12:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركة حكومية: استكمال توصيل الغاز للمراحل السكنية بالعاصمة الإدارية

2/16/2024 2:29:01 PM
(MENAFN- Youm7) قالت شركة غاز مصر -إحدى الشركات الحكومية- إنها تستهدف استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من شبكات الغاز الطبيعي إلى المناطق السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة (R2، R3، R6، R7)، واستكمال تنفيذ أعمال الغاز الطبيعي لأبراج حي المال والأعمال بالعاصمة خلال عام 2024، كما تستهدف استكمال تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي لمدينة المنصورة الجديدة، وتعتزم استكمال تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالمشروع القومي "حياة كريمة" بمراكز محافظات الدلتا (الغربية، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية) والصعيد (الأقصر، وأسوان).



وأضافت الشركة، أنها تستهدف تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لعدد 251 ألف عميل بمناطق عمل الشركة، وعدد 49 ألف عميل بمناطق أعمال الشركات الشقيقة بإجمالي عدد 400 ألف عميل، موزعين بين استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي للعملاء المنزليين والتجاريين والمخابز البلدية لعدد من المدن الرئيسية والقرى التابعة لها وهي عدد 70 بالمنوفية، و30 بالقليوبية، و50 بالغربية، و36 بالدقهلية، و9 بالأقصر، و33 بأسوان.



وتابع كما تعتزم شركة غاز مصر البدء في أعمال توصيل الغاز الطبيعي للعملاء المنزليين والتجاريين والمخابز البلدية لعدد 3 مدن رئيسية والقرى التابعة لها بمدينة المنوفية، ومدينتين بالغربية، ومدينة بمحافظة الأقصر، ومركز كوم أمبو، ومنطقة المرج بمحافظة القاهرة، ومنطقتي العامرية وكينج مريوط بالإسكندرية، والقصاصين بالشرقية.



ونفذت شركة غاز مصر أعمال التركيبات (الداخلية والخارجية) لعدد 219 ألف عميل، وتنفيذ خطوط النقل من الصلب الكربوني بأطوال بلغت 66.74 كيلو متر ليصبح إجمالي المنفذ 1693 كيلو متر، وبلغ إجمالي مسحوبات الغاز الطبيعي بمناطق عمل الشركة لكافة العملاء 4.124 مليار م3 لعام 2023 مقابل 3.986 مليار م3 عام 2022.



وتم تحويل وتشغيل 258 ألف جهاز (بوتاجاز-سخان مياه) ليصبح إجمالي الأجهزة التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي 9.84 مليون جهاز، ويصل إجمالي عدد العملاء المنفذين من خلال الشركة 6.2 مليون جنيه بنسبة 43% من مجمل ما تم تنفيذه منذ بدء المشروع.












MENAFN16022024000132011024ID1107862432

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث