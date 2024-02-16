شركة حكومية: استكمال توصيل الغاز للمراحل السكنية بالعاصمة الإدارية

(MENAFN
- Youm7) قالت شركة غاز مصر -إحدى الشركات الحكومية- إنها تستهدف استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من شبكات الغاز الطبيعي إلى المناطق السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة (R2، R3، R6، R7)، واستكمال تنفيذ أعمال الغاز الطبيعي لأبراج حي المال والأعمال بالعاصمة خلال عام 2024، كما تستهدف استكمال تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي لمدينة المنصورة الجديدة، وتعتزم استكمال تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالمشروع القومي "حياة كريمة" بمراكز محافظات الدلتا (الغربية، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية) والصعيد (الأقصر، وأسوان).
وأضافت الشركة، أنها تستهدف تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لعدد 251 ألف عميل بمناطق عمل الشركة، وعدد 49 ألف عميل بمناطق أعمال الشركات الشقيقة بإجمالي عدد 400 ألف عميل، موزعين بين استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي للعملاء المنزليين والتجاريين والمخابز البلدية لعدد من المدن الرئيسية والقرى التابعة لها وهي عدد 70 بالمنوفية، و30 بالقليوبية، و50 بالغربية، و36 بالدقهلية، و9 بالأقصر، و33 بأسوان.
وتابع كما تعتزم شركة غاز مصر البدء في أعمال توصيل الغاز الطبيعي للعملاء المنزليين والتجاريين والمخابز البلدية لعدد 3 مدن رئيسية والقرى التابعة لها بمدينة المنوفية، ومدينتين بالغربية، ومدينة بمحافظة الأقصر، ومركز كوم أمبو، ومنطقة المرج بمحافظة القاهرة، ومنطقتي العامرية وكينج مريوط بالإسكندرية، والقصاصين بالشرقية.
ونفذت شركة غاز مصر أعمال التركيبات (الداخلية والخارجية) لعدد 219 ألف عميل، وتنفيذ خطوط النقل من الصلب الكربوني بأطوال بلغت 66.74 كيلو متر ليصبح إجمالي المنفذ 1693 كيلو متر، وبلغ إجمالي مسحوبات الغاز الطبيعي بمناطق عمل الشركة لكافة العملاء 4.124 مليار م3 لعام 2023 مقابل 3.986 مليار م3 عام 2022.
وتم تحويل وتشغيل 258 ألف جهاز (بوتاجاز-سخان مياه) ليصبح إجمالي الأجهزة التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي 9.84 مليون جهاز، ويصل إجمالي عدد العملاء المنفذين من خلال الشركة 6.2 مليون جنيه بنسبة 43% من مجمل ما تم تنفيذه منذ بدء المشروع.
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