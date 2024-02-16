بريطانيا تطلق مجموعة رقمية لفن الشارع تضم جداريات بانكسى

MENAFN - Youm7) هل تريد رؤية فن الشارع المفضل لديك حتى بعد إزالته؟ يمكنك الآن ذلك بفضل المجموعة الجديدة تمامًا عبر الإنترنت والتي تضم 5000 قطعة من أفضل فنون الشوارع في بريطانيا.

هل سبق لك أن مررت بالقرب من بعض فنون الشوارع الجذابة ولكنك عدت بعد بضعة أيام لتجد أنها قد اختفت؟ للتأكد من أن هذا لن يحدث لك مرة أخرى، أطلقت Art UK أرشيفًا رقميًا جديدًا للتأكد من أنه يمكنك الاستمرار في الإعجاب بالجداريات المفضلة لديك لفترة طويلة بعد أن يتم رسمها.

سيكون الأرشيف الرقمي، الذي يتكون من حوالي 5000 لوحة جدارية مهمة من جميع أنحاء المملكة المتحدة، متاحًا مجانًا على موقع Art UK الإلكتروني وهو ليس المشروع الأول من نوعه حيث عملت المنظمة وفقا ليورو نيوز بين عامي 2017 و2021 على رقمنة 50 ألف قطعة من المنحوتات العامة.

واستحوذ فن الشارع على اهتمام العالم عندما أصبح حركة ثقافية كبرى في نيويورك في السبعينيات.

وبدأ مشهد فن الشارع في لندن يؤتي ثماره في أوائل السبعينيات، وأثر على ظهور ثقافات فرعية مثل موسيقى الروك البانك وحليقي الرؤوس. تحظى الجولات السياحية في شوارع المدينة الفنية لاكتشاف الأعمال الفنية المخفية بشعبية كبيرة في جميع أنحاء أوروبا.

وستحتوي هذه المجموعة الرقمية الجديدة على أعمال لفنانين مشهورين مثل بانكسي الذين تظل هويتهم مجهولة لعامة الناس وستكون جداريته الشهيرة التي تصور نزيلاً يهرب من سجن سابق من بين الأعمال المختارة.

وأكد فنان الشارع بانكسي أنه كان وراء العمل الفني الذي ظهر على جدار من الطوب الأحمر لسجن سابق في مدينة ريدينغ الإنجليزية.