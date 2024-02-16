بريطانيا تطلق مجموعة رقمية لفن الشارع تضم جداريات بانكسى

(MENAFN
- Youm7) هل تريد رؤية فن الشارع المفضل لديك حتى بعد إزالته؟ يمكنك الآن ذلك بفضل المجموعة الجديدة تمامًا عبر الإنترنت والتي تضم 5000 قطعة من أفضل فنون الشوارع في بريطانيا.
هل سبق لك أن مررت بالقرب من بعض فنون الشوارع الجذابة ولكنك عدت بعد بضعة أيام لتجد أنها قد اختفت؟ للتأكد من أن هذا لن يحدث لك مرة أخرى، أطلقت Art UK أرشيفًا رقميًا جديدًا للتأكد من أنه يمكنك الاستمرار في الإعجاب بالجداريات المفضلة لديك لفترة طويلة بعد أن يتم رسمها.
سيكون الأرشيف الرقمي، الذي يتكون من حوالي 5000 لوحة جدارية مهمة من جميع أنحاء المملكة المتحدة، متاحًا مجانًا على موقع Art UK الإلكتروني وهو ليس المشروع الأول من نوعه حيث عملت المنظمة وفقا ليورو نيوز بين عامي 2017 و2021 على رقمنة 50 ألف قطعة من المنحوتات العامة.
واستحوذ فن الشارع على اهتمام العالم عندما أصبح حركة ثقافية كبرى في نيويورك في السبعينيات.
وبدأ مشهد فن الشارع في لندن يؤتي ثماره في أوائل السبعينيات، وأثر على ظهور ثقافات فرعية مثل موسيقى الروك البانك وحليقي الرؤوس. تحظى الجولات السياحية في شوارع المدينة الفنية لاكتشاف الأعمال الفنية المخفية بشعبية كبيرة في جميع أنحاء أوروبا.
وستحتوي هذه المجموعة الرقمية الجديدة على أعمال لفنانين مشهورين مثل بانكسي الذين تظل هويتهم مجهولة لعامة الناس وستكون جداريته الشهيرة التي تصور نزيلاً يهرب من سجن سابق من بين الأعمال المختارة.
وأكد فنان الشارع بانكسي أنه كان وراء العمل الفني الذي ظهر على جدار من الطوب الأحمر لسجن سابق في مدينة ريدينغ الإنجليزية.
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