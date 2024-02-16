اليونسكو: 248 موقعا أثريا تضررت فى أوكرانيا بتكلفة تبلغ 2.5 مليار دولار

(MENAFN
- Youm7) أفادت منظمة اليونسكو أن 248 موقعًا تراثيًا في أوكرانيا قد تضررت، وقدرت أن التكلفة الإجمالية للتدمير الذي لحق بالممتلكات الثقافية الأوكرانية بلغ 2.5 مليار دولار، والآن وبعد مرور عامين، أضافت وكالة الثقافة التابعة للأمم المتحدة ما يقرب من مائة معلم إلى هذه الحصيلة، ورفعت تقديراتها للخسائر المالية إلى ما يقرب من 3.5 مليار دولار.
اوكرانيا
وقد تضرر 341 موقعًا ثقافيًا - بما في ذلك 26 مبنى دينيًا، و150 مبنى ذا أهمية تاريخية أو فنية، و31 متحفًا - في جميع أنحاء أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن فقدان أكثر من 15000 قطعة من الفنون الجميلة والتحف الأوكرانية، وفقا لما ذكره موقع آرت نيوز.
وقدرت اليونسكو أيضًا المبلغ الذي ستحتاجه أوكرانيا خلال العقد المقبل لإعادة تأهيل قطاعيها الثقافي والسياحي المترابطين بشكل صحيح من حوالي 6.9 مليار دولار إلى 9 مليارات دولار، منذ بداية الحرب، بينما خسرت السياحة في البلاد أكثر من 19 مليار دولار من الإيرادات.
وكانت اليونسكو شريكا نشطا في الحفاظ على الأصول الثقافية في أوكرانيا ففي أبريل 2023، تعهدت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، بتقديم أكثر من 10 ملايين دولار لجهود إعادة التأهيل، وأضافت المركز التاريخي لمدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية على البحر الأسود
إلى قائمتها لمواقع التراث العالمي المهددة بالانقراض - وهي خطوة من شأنها أن تضمن حصول أوديسا على المزيد المساعدات الدولية إلى جانب العواقب المحتملة لتدميرها.
MENAFN16022024000132011024ID1107862430
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.