اليونسكو: 248 موقعا أثريا تضررت فى أوكرانيا بتكلفة تبلغ 2.5 مليار دولار

MENAFN - Youm7) أفادت منظمة اليونسكو أن 248 موقعًا تراثيًا في أوكرانيا قد تضررت، وقدرت أن التكلفة الإجمالية للتدمير الذي لحق بالممتلكات الثقافية الأوكرانية بلغ 2.5 مليار دولار، والآن وبعد مرور عامين، أضافت وكالة الثقافة التابعة للأمم المتحدة ما يقرب من مائة معلم إلى هذه الحصيلة، ورفعت تقديراتها للخسائر المالية إلى ما يقرب من 3.5 مليار دولار.

اوكرانيا

وقد تضرر 341 موقعًا ثقافيًا - بما في ذلك 26 مبنى دينيًا، و150 مبنى ذا أهمية تاريخية أو فنية، و31 متحفًا - في جميع أنحاء أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن فقدان أكثر من 15000 قطعة من الفنون الجميلة والتحف الأوكرانية، وفقا لما ذكره موقع آرت نيوز.

وقدرت اليونسكو أيضًا المبلغ الذي ستحتاجه أوكرانيا خلال العقد المقبل لإعادة تأهيل قطاعيها الثقافي والسياحي المترابطين بشكل صحيح من حوالي 6.9 مليار دولار إلى 9 مليارات دولار، منذ بداية الحرب، بينما خسرت السياحة في البلاد أكثر من 19 مليار دولار من الإيرادات.

وكانت اليونسكو شريكا نشطا في الحفاظ على الأصول الثقافية في أوكرانيا ففي أبريل 2023، تعهدت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، بتقديم أكثر من 10 ملايين دولار لجهود إعادة التأهيل، وأضافت المركز التاريخي لمدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية على البحر الأسود

إلى قائمتها لمواقع التراث العالمي المهددة بالانقراض - وهي خطوة من شأنها أن تضمن حصول أوديسا على المزيد المساعدات الدولية إلى جانب العواقب المحتملة لتدميرها.