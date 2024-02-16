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163 عرضا مسرحيا.. قصور الثقافة تطلق الموسم الجديد لنوادي المسرح

2/16/2024 2:28:58 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، ضمن برامج وزارة الثقافة تحت شعار "مسرح فى كل حتة في مصر"، ويتنافس بها 163 عرضا مسرحيا من مختلف المحافظات.



وقال عمرو البسيوني رئيس الهيئة إن تجربة نوادي المسرح هذا الموسم تشهد زخما كبيرا، بالإضافة إلى تنوع الأعمال المسرحية نتيجة تنوع النصوص المقدمة، سواء لكبار الأدباء أو المُؤلَفة من قِبل الشباب المشاركين أصحاب الموهبة.



وأضاف أن هذه التجربة هي الأكثر رواجا وإنتاجا، ويشارك بها أكثر من 5 آلاف فنانا وفنانة، ويتم خلالها إتاحة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم في المجال المسرحي بإمكانيات بسيطة.



كانت الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، قد أعلنت مؤخرا نتيجة العروض المسرحية التي تم اختيارها من قِبل لجان المشاهدة بالأقاليم الثقافية الستة.



ويقدم إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد 26 عرضا مسرحيا، منها 14 عرضا لفرع ثقافة الجيزة، 5 عروض لفرع ثقافة بني سويف، وعرضين لكل من فرع ثقافة القليوبية والفيوم، بينما يشارك فرع ثقافة القاهرة بثلاثة عروض مسرحية.



أما إقليم غرب ووسط الدلتا، فيقدم 49 عرضا منهم 4 عروض لفرع ثقافة المنوفية، 13 لفرع ثقافة الغربية، و8 عروض لفرع ثقافة البحيرة ويشارك فرع ثقافة مطروح بعرض واحد، بينما يشارك فرع ثقافة الإسكندرية ب 23 عرضا مسرحيا.



وفي إقليم شرق الدلتا يقدم 36 عرضا مسرحيا منها 12 لفرع ثقافة الشرقية، 14 عرضا لفرع ثقافة الدقهلية، ويقدم فرع ثقافة دمياط 10 عروض.



ويشهد إقليم القناة وسيناء تقديم 28 عرضا منها عرض واحد لفرع ثقافة شمال سيناء، و 3 عروض لفرع جنوب سيناء، و7عروض لفرع ثقافة السويس، ويقدم فرع ثقافة الإسماعيلية 8 عروض، بينما يقدم فرع ثقافة بورسعيد 9 عروض مسرحية.



بينما يقدم إقليم وسط الصعيد 12 عرضا مسرحيا منها 3 عروض لفرقة أسيوط، ويقدم فرع ثقافة سوهاج 4 عروض، ويشارك فرع ثقافة المنيا بخمسة عروض مسرحية.



وختاما إقليم جنوب الصعيد الثقافي يقدم 12 عرضا مسرحيا منها 3 عروض لفرع ثقافة الأقصر، و4 لفرع ثقافة أسوان، بينما يقدم فرع ثقافة قنا 5 عروض مسرحية.



العروض تنطلق مساء اليوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على مسرح مركز الجيزة الثقافي بواقع عرضين يوميا، على أن تقدم باقي الأقاليم الثقافية عروضها تباعا، وذلك بإشراف المخرج محمد الطايع مدير النوادي.
















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