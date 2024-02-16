بيع مخطوطة الفيزيائى الألمانى ماكس بلانك مقابل 88 ألف يورو فى مزاد

MENAFN - Youm7) حققت مخطوطة الفيزيائي الألماني ماكس بلانك المكونة من صفحة واحدة رقما قياسيا فقد بيعت في مزاد بالمجر بما لا يقل عن 34 مليون فورنت هنغاري أي 88 ألف يورو.

وقبل أربع سنوات، حقق مجلد نادر للغاية للشاعر المجري ساندور بيتوفي (1823-1849) 36 مليون فورنت هنغاري في مزاد، أيضًا في متجر التحف المركزي، وهو مبلغ كادت أن تتجاوزه مخطوطة بلانك.

ووضع ماكس بلانك، إلى جانب ألبرت أينشتاين، أسس الفيزياء الحديثة وفي مخطوطته الموقعة باللغة الألمانية، لخص قانون الإشعاع الذي يحمل اسمه (قانون بلانك) وتنص النقطة الأساسية في القانون على أن الطاقة ليست مستمرة، ولكن لا يمكن نقلها إلا بكميات معينة (الكمات)، وفي المخطوطة يحدد القيمة المتوقعة لهذه الطاقة.

ولاحقًا، بنى أينشتاين نظرياته على أبحاث بلانك، وبالتالي لعب بلانك دورًا أساسيًا في ولادة نظرية الكم.

وأعلن الفيزيائي الألماني، الذي فاز لاحقًا بجائزة نوبل في الفيزياء، عن اكتشافه الذي غير العالم في برلين في ديسمبر عام 1900، ومنذ ذلك الحين احتفل العالم العلمي بهذا اليوم باعتباره عيد ميلاد تكنولوجيا الكم.

وكان ماكس بلانك، المولود عام 1858، ناجحًا كفيزيائي وعالم، لكن حياته الشخصية كانت معذبة فقد توفيت زوجته الأولى ماري ميرك وهي صغيرة في عام 1909، وتوفي أطفالهما الأربعة قبل وفاته إذ توفي ابنه كارل في الحرب العالمية الأولى، وتوفيت ابنتاه التوأم أثناء الولادة في عامي 1917 و1919 وتم إعدام إروين، الذي كان قريبًا منه بشكل خاص، في يناير 1945، لدوره في محاولة اغتيال وفي مارس 1911، تزوج بلانك من زوجته الثانية، مارجا فون هوسلين، وأنجب طفله الخامس هيرمان في نفس العام في ديسمبر.