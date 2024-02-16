بيع مخطوطة الفيزيائى الألمانى ماكس بلانك مقابل 88 ألف يورو فى مزاد

(MENAFN
- Youm7) حققت مخطوطة الفيزيائي الألماني ماكس بلانك المكونة من صفحة واحدة رقما قياسيا فقد بيعت في مزاد بالمجر بما لا يقل عن 34 مليون فورنت هنغاري أي 88 ألف يورو.
وقبل أربع سنوات، حقق مجلد نادر للغاية للشاعر المجري ساندور بيتوفي (1823-1849) 36 مليون فورنت هنغاري في مزاد، أيضًا في متجر التحف المركزي، وهو مبلغ كادت أن تتجاوزه مخطوطة بلانك.
ووضع ماكس بلانك، إلى جانب ألبرت أينشتاين، أسس الفيزياء الحديثة وفي مخطوطته الموقعة باللغة الألمانية، لخص قانون الإشعاع الذي يحمل اسمه (قانون بلانك) وتنص النقطة الأساسية في القانون على أن الطاقة ليست مستمرة، ولكن لا يمكن نقلها إلا بكميات معينة (الكمات)، وفي المخطوطة يحدد القيمة المتوقعة لهذه الطاقة.
ولاحقًا، بنى أينشتاين نظرياته على أبحاث بلانك، وبالتالي لعب بلانك دورًا أساسيًا في ولادة نظرية الكم.
وأعلن الفيزيائي الألماني، الذي فاز لاحقًا بجائزة نوبل في الفيزياء، عن اكتشافه الذي غير العالم في برلين في ديسمبر عام 1900، ومنذ ذلك الحين احتفل العالم العلمي بهذا اليوم باعتباره عيد ميلاد تكنولوجيا الكم.
وكان ماكس بلانك، المولود عام 1858، ناجحًا كفيزيائي وعالم، لكن حياته الشخصية كانت معذبة فقد توفيت زوجته الأولى ماري ميرك وهي صغيرة في عام 1909، وتوفي أطفالهما الأربعة قبل وفاته إذ توفي ابنه كارل في الحرب العالمية الأولى، وتوفيت ابنتاه التوأم أثناء الولادة في عامي 1917 و1919 وتم إعدام إروين، الذي كان قريبًا منه بشكل خاص، في يناير 1945، لدوره في محاولة اغتيال وفي مارس 1911، تزوج بلانك من زوجته الثانية، مارجا فون هوسلين، وأنجب طفله الخامس هيرمان في نفس العام في ديسمبر.
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