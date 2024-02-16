دار بونهامز تعرض لوحة القرية النوبية للفنان المصرى عبد الغفار شديد للبيع

(MENAFN
- Youm7) أطلقت
دار بونهامز
للمزادات العالمية، مزادا لبيع فنون الشرق الأوسط، لمختلف رواد الفنانين التشكيليين والنحاتين المصريين وأهم الفنانين التشكيليين المعاصرين، ومن بين هؤلاء الفنانين الفنان عبد الغفار شديد، حيث عرض المزاد لوحة "القرية النوبية"، التى يقدر ثمنها ما بين 4000 إلى 6000 جنيه إسترلينى.
ولد عبد الغفار شديد فى 10 أكتوبر 1938 فى مدينة القليوبية، حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة عام 1962، بعدها قرر دراسة الفن في ألمانيا بأكاديمية الفنون الجميلة بمدينة ميونخ، حصل على الدبلوم عام 1973، بعدها حصل على الماجستير في تاريخ الفن وعلم المصريات من جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونخ عام 1983، ثم حصل على الدكتوراه من نفس الجامعة في تاريخ الفن العام وعلم المصريات واليوناني والروماني عام 1985.
اللوحة الفنية
قدم الفنان عبد الغفار شديد، العديد من المعارض الفنية والتي منها، شارك في ترينالي الجرافيك - القاهرة 1996، وشارك في الصالون الأول لفن الرسم (أسود ـ أبيض) بمركز الجزيرة للفنون مايو 2004.
كما شارك في معرض بعنوان (مختارات) بجاليري إبداع - الزمالك مارس 2022، ومعرض بعنوان (مختارات عربية) الرابع بجاليري ضي للفنون والثقافة - المهندسين يونيو 2022.
وحصل على العديد من الجوائز منها الجائزة الأولى فى مسابقة الطلائع ( رحلة إلى أوروبا ) 1966، والجوائز الدولية، جائزة المعرض الدولى للفن ( دور الفلكلور ) ميونخ، والجائزة الثانية فى المعرض الدولى لألعاب الشعوب بمدينة ميونخ 1968.
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