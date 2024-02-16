دار بونهامز تعرض لوحة القرية النوبية للفنان المصرى عبد الغفار شديد للبيع

MENAFN - Youm7) أطلقتدار بونهامزللمزادات العالمية، مزادا لبيع فنون الشرق الأوسط، لمختلف رواد الفنانين التشكيليين والنحاتين المصريين وأهم الفنانين التشكيليين المعاصرين، ومن بين هؤلاء الفنانين الفنان عبد الغفار شديد، حيث عرض المزاد لوحة "القرية النوبية"، التى يقدر ثمنها ما بين 4000 إلى 6000 جنيه إسترلينى.

ولد عبد الغفار شديد فى 10 أكتوبر 1938 فى مدينة القليوبية، حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة عام 1962، بعدها قرر دراسة الفن في ألمانيا بأكاديمية الفنون الجميلة بمدينة ميونخ، حصل على الدبلوم عام 1973، بعدها حصل على الماجستير في تاريخ الفن وعلم المصريات من جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونخ عام 1983، ثم حصل على الدكتوراه من نفس الجامعة في تاريخ الفن العام وعلم المصريات واليوناني والروماني عام 1985.

اللوحة الفنية

قدم الفنان عبد الغفار شديد، العديد من المعارض الفنية والتي منها، شارك في ترينالي الجرافيك - القاهرة 1996، وشارك في الصالون الأول لفن الرسم (أسود ـ أبيض) بمركز الجزيرة للفنون مايو 2004.

كما شارك في معرض بعنوان (مختارات) بجاليري إبداع - الزمالك مارس 2022، ومعرض بعنوان (مختارات عربية) الرابع بجاليري ضي للفنون والثقافة - المهندسين يونيو 2022.

وحصل على العديد من الجوائز منها الجائزة الأولى فى مسابقة الطلائع ( رحلة إلى أوروبا ) 1966، والجوائز الدولية، جائزة المعرض الدولى للفن ( دور الفلكلور ) ميونخ، والجائزة الثانية فى المعرض الدولى لألعاب الشعوب بمدينة ميونخ 1968.