Saturday, 17 February 2024 12:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سام ألتمان يلمح إلى GPT-5.. ويؤكد سيكون أفضل فى كل شئ

2/16/2024 2:28:55 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ، سام ألتمان، بالفعل في مناقشة الجيل القادم من ChatGPT والذى سيحمل اسم "GPT-5"، ويدعي أنه "سيكون أفضل في كل شيء في جميع المجالات"، وفي معرض حديثه في القمة العالمية للحكومات، شارك ألتمان أفكاره حول GPT-5، مشيرًا إلى أن النموذج الجديد سيكون "أكثر ذكاءً" و"أسرع" و"أكثر تعددًا للوسائط".



وأشار إلى أنه في حين أن الشركات الأخرى التي تطور نماذج مماثلة قد تروج لنفس التحسينات، فإن ما يهم حقًا هو زيادة ذكاء النموذج، وهو ما يهدف إلى تسليط الضوء عليه في GPT-5، قال ألتمان: "هذه صفقة أكبر مما تبدو عليه"، "ما يجعل هذه النماذج سحرية للغاية هو أنها عامة، وأضاف: "إذا كانوا أكثر ذكاءً، فهذا يعني أنهم أفضل قليلاً في كل شيء".



ولكن ماذا يعني GPT-5 الأكثر ذكاءً؟ فكر في قدرة الذكاء الاصطناعي على فهم وفهم ليس فقط الكلمات، بل أيضًا الصور والأصوات وأشكال البيانات المتنوعة بسرعة ودقة، وتتمحور الفكرة الكبيرة، التي تبدو مستقبلية للغاية، حول الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه التفكير بمفرده، مما يجعل المزيد من الذكاء الاصطناعي يشبه نفسه دون أن يضطر البشر إلى مراقبته.



وقد ألمح ألتمان إلى أن ChatGPT-5 يتمتع بذكاء عام محسّن وقدرة على التعامل مع أنواع بيانات متعددة في وقت واحد، من الممكن أن يُحدث هذا التقدم ثورة في سرعة وفعالية وموثوقية تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولم يقدم Altman أي تفاصيل بخصوص تاريخ الإطلاق المحتمل.



وتشير التكهنات إلى أن GPT-5 قد يظهر كنموذج متعدد الوسائط للذكاء الاصطناعي يُعرف باسم "Gobi"، ومن المقرر إصداره في ربيع عام 2024، ويبدو أن النموذج يخضع حاليًا لتدريب مكثف على مجموعة بيانات ضخمة.



GPT-5 هو الإصدار التالي من GPT-4، وهو برنامج دردشة آلي من إنتاج OpenAI، ومع GPT-4، يتعين على الأشخاص الدفع كل شهر لاستخدامه، ويمكن لـ GPT-4 التحدث مثل الإنسان ويمكنه أيضًا فهم وإنشاء الصور والتحدث، ومن المفترض أن يكون GPT-5 أفضل، و سيكون الأمر أكثر خصوصية لكل مستخدم، وسيرتكب عددًا أقل من الأخطاء، ويتعامل مع المزيد من الأشياء، مثل مقاطع الفيديو في النهاية.



بينما لا نزال ننتظر المزيد من التفاصيل حول GPT-5، كشفت OpenAI صباح الجمعة عن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها المسمى Sora والذي يمكنه إنشاء مقاطع فيديو مدتها دقيقة من المطالبات النصية، وأعلنت OpenAI: "نحن نقوم بتعليم الذكاء الاصطناعي فهم ومحاكاة العالم المادي المتحرك، وذلك بهدف نماذج التدريب التي تساعد الأشخاص على حل المشكلات التي تتطلب تفاعلًا في العالم الحقيقي".



ويقول OpenAI إن Sora لديه القدرة على إنشاء مشاهد معقدة تحتوي على العديد من الشخصيات والإجراءات الدقيقة والخلفيات التفصيلية، لا يفهم هذا النموذج ما يطلبه المستخدم فحسب، بل يكتشف أيضًا كيف ستبدو هذه الأشياء في الحياة الواقعية.












MENAFN16022024000132011024ID1107862426

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث