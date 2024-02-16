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نيفيديا تحتل المركز الثالث بقائمة أكبر الشركات الأمريكية

2/16/2024 2:28:55 PM
(MENAFN- Youm7) تجاوزت شركة نيفيديا NVIDIA شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، حيث أصبحت ثالث أكبر شركة من حيث القيمة في الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير رويترز، حيث تبلغ قيمة الشركة الآن 1.83 تريليون دولار، وعلى مستوى العالم، فهي تحتل المركز الرابع، خلف الشركات الأمريكية مايكروسوفت (3.04 تريليون دولار) وأبل (2.84 تريليون دولار) وشركة النفط السعودية المملوكة للدولة أرامكو السعودية (2.07 تريليون دولار).



ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، يعود الفضل في هذا الأمر إلى ازدهار الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، حيث تسيطر الشركة على حوالي 80% من سوق الرقائق المتطورة.



ولقد أنشأت شريحة H100، التي تعمل في OpenAI، وAmazon، وMeta وغيرها، وفي شهر يناير، قال مارك زوكربيرج إن شركة Meta ستشتري 350 ألف شريحة من شرائح H100 من NVIDIA بحلول نهاية العام.



وتعمل شركة تصنيع الرقائق أيضًا على توسيع أعمالها لإنشاء شرائح مخصصة لشركات الحوسبة السحابية، حيث يمكن لهذا العرض الإضافي أن يبقي NVIDIA في هذا المزيج، حتى عندما يبحث مصنعو الذكاء الاصطناعي عن المزيد من الخيارات المخصصة.



وسينشر تقرير NVIDIA الربع سنوي يوم الأربعاء 21 فبراير، وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يكون إيجابيًا، فإن أي شيء أقل من ممتاز يمكن أن يقلل من تقييم الشركة وبالتالي تصنيفها.



وأدت التوقعات إلى تضاعف أرباح NVIDIA الفصلية ثلاث مرات لتصل إلى 20.37 مليار دولار وصافي الأرباح بنسبة 400% إلى 11.38 مليار دولار.












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