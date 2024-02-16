نيفيديا تحتل المركز الثالث بقائمة أكبر الشركات الأمريكية

(MENAFN
- Youm7) تجاوزت شركة نيفيديا NVIDIA شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، حيث أصبحت ثالث أكبر شركة من حيث القيمة في الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير رويترز، حيث تبلغ قيمة الشركة الآن 1.83 تريليون دولار، وعلى مستوى العالم، فهي تحتل المركز الرابع، خلف الشركات الأمريكية مايكروسوفت (3.04 تريليون دولار) وأبل (2.84 تريليون دولار) وشركة النفط السعودية المملوكة للدولة أرامكو السعودية (2.07 تريليون دولار).
ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، يعود الفضل في هذا الأمر إلى ازدهار الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، حيث تسيطر الشركة على حوالي 80% من سوق الرقائق المتطورة.
ولقد أنشأت شريحة H100، التي تعمل في OpenAI، وAmazon، وMeta وغيرها، وفي شهر يناير، قال مارك زوكربيرج إن شركة Meta ستشتري 350 ألف شريحة من شرائح H100 من NVIDIA بحلول نهاية العام.
وتعمل شركة تصنيع الرقائق أيضًا على توسيع أعمالها لإنشاء شرائح مخصصة لشركات الحوسبة السحابية، حيث يمكن لهذا العرض الإضافي أن يبقي NVIDIA في هذا المزيج، حتى عندما يبحث مصنعو الذكاء الاصطناعي عن المزيد من الخيارات المخصصة.
وسينشر تقرير NVIDIA الربع سنوي يوم الأربعاء 21 فبراير، وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يكون إيجابيًا، فإن أي شيء أقل من ممتاز يمكن أن يقلل من تقييم الشركة وبالتالي تصنيفها.
وأدت التوقعات إلى تضاعف أرباح NVIDIA الفصلية ثلاث مرات لتصل إلى 20.37 مليار دولار وصافي الأرباح بنسبة 400% إلى 11.38 مليار دولار.
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