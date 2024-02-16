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جوجل تكشف عن Gemini 1.5 نموذجها الجديد الأكثر كفاءة للذكاء الاصطناعى

2/16/2024 2:28:54 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت جوجل النقاب عن Gemini 1.5 Pro، والذي تصفه الشركة بأنه يقدم "أداءً محسنًا بشكل كبير" مقارنة بالطراز السابق، ويتبع مسار الذكاء الاصطناعي للشركة الذي يُنظر إليه داخليًا على أنه بالغ الأهمية، لتتماشى مع قدرات النموذج الجديد الأكثر قوة وتنوعًا، وفقا لتقرير engadget.



وفي منشور على مدونة الشركة يحاول ساندر بيتشاى الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ، وديميس هاسابيس الرئيس التنفيذي لشركة Google DeepMind، الموازنة بين طمأنة جمهورهما بشأن السلامة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي مع الترويج لقدرات نماذجهما سريعة التطور، ولخص بيتشاي قائلاً: "تواصل فرقنا دفع حدود أحدث موديلاتنا مع مراعاة السلامة في جوهرها.



وتحتاج الشركة إلى التأكيد على سلامة المتشككين في الذكاء الاصطناعي (بما في ذلك أحد المديرين التنفيذيين السابقين لشركة جوجل) والجهات التنظيمية الحكومية، ولكنها تحتاج أيضًا إلى التأكيد على الأداء المتسارع لنماذجها لمطوري الذكاء الاصطناعي والعملاء المحتملين والمستثمرين الذين يشعرون بالقلق من أن الشركة كانت بطيئة جدًا في الاستجابة لنجاح OpenAI مع ChatGPT.



ويقول Pichai وHassabis إن Gemini 1.5 Pro يقدم نتائج مماثلة لـ Gemini 1.0 Urtla ومع ذلك يعمل Gemini 1.5 على هذا المستوى بكفاءة أكبر، ومع انخفاض المتطلبات الحسابية تتضمن إمكانيات الوسائط المتعددة معالجة النصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو أو الصوت أو التعليمات البرمجية.



ومع تقدم نماذج الذكاء الاصطناعي، ستستمر في تقديم مجموعة أكثر تنوعًا من الإمكانات في مربع مطالبة واحد (مثال حديث آخر هو دمج OpenAI لإنشاء صور DALL-E 3 في ChatGPT).



يمكن لـ Gemini 1.5 Pro أيضًا التعامل مع ما يصل إلى مليون رمز مميز، أو يمكن لوحدات نماذج البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي معالجتها في طلب واحد.



وتقول جوجل إن Gemini 1.5 Pro يمكنه معالجة أكثر من 700000 كلمة وساعة من الفيديو و11 ساعة من الصوت وقواعد التعليمات البرمجية مع أكثر من 30000 سطر من التعليمات البرمجية، وتقول الشركة إنها "اختبرت بنجاح" إصدارًا يدعم ما يصل إلى 10 ملايين رمز مميز.



وتقول الشركة إن Gemini 1.5 Pro يحافظ على دقة عالية في الاستعلامات ذات أعداد الرموز المميزة الأكبر عندما يكون لديه المزيد من البيانات الجديدة ليتعلمها.



ويُقال أن النموذج أعجب بتقييم Needle In a Haystack، وفي هذا الاختبار يقوم المطورون بإدراج جزء صغير من المعلومات داخل كتلة نصية طويلة لمعرفة ما إذا كان نموذج الذكاء الاصطناعي يمكنه التقاطها.



وقالت Google إن Gemini 1.5 Pro يمكنه العثور على النص المضمن بنسبة 99 % من الوقت في كتل البيانات التي يصل طولها إلى مليون رمز مميز.



وتقول جوجل إن Gemini 1.5 Pro يمكنه التفكير في تفاصيل مختلفة من نصوص مهمة القمر Apollo 11 المؤلفة من 402 صفحة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنه تحليل نقاط الحبكة والأحداث من فيلم صامت مدته 44 دقيقة تم تحميله من بطولة باستر كيتون.












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