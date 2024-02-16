شاحنة تسلا البالغة ثمنها 80 ألف دولار تصدأ بعد يومين فقط من المطر

MENAFN - Youm7) أعلن إيلون ماسك، أن الهيكل الخارجي المصنوع من الفولاذ لشاحنة تسلا Cybertruck مقاوم للصدأ وكذلك الرصاص، لكن المالكين الجدد للسيارة الكهربائية وجدوا أنه قد لا يكون مقاومًا للعوامل الجوية، حيث أبلغ العديد من العملاء الذين اشتروا الشاحنة مؤخرًا بقيمة 79.900 دولار عن وجود صدأ في الغلاف الخارجي بعد قيادتها لمدة "يومين تحت المطر".

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، شارك أحد المالكين ويدعى Will تجربته في منتدى Cybertruck، مشيرًا إلى أنه اشترى شاحنته تسلا في الأول من فبراير ولاحظ تآكلًا يتشكل على المعدن بعد 11 يومًا من الاستخدام، خاصة أنه قطع مسافة 381 ميلًا فقط.

صدأ الشاحنة

تم نقل

Cybertruck

إلى إحدى المنشآت، لكن الموظفين أخبروه أنهم لا يملكون الأدوات المناسبة لإصلاح الجزء الخارجي وأن استلامها سيستغرق حوالي شهر.

ذكر ماسك العام الماضي أن المالكين سيكون لديهم قريبًا خيار شراء طلاء كربيد التنجستن الذي يساعد على الحماية من التآكل، ولكن مقابل تكلفة إضافية غير معروفة.

شارك

Will

صور عبر الإنترنت لسيارته

Cybertruck

الجديدة، وكشف عن علامات صغيرة على الجزء الخارجي والتي استمرت حتى بعد الغسيل.

وقال في نادي مالكي

Cybertruck: "بلغت مسافة

381

ميلاً، وقد أمضت معظم أيامها الـ 11 في عهدتي متوقفة أمام منزلي".

وأضاف، "الطقس البارد والمطر وبعض أشعة الشمس المباشرة في وقت لاحق، أرفقت بعض الصور لبقع التآكل"، موضحا "يبدو أنها أكثر بروزًا على المعدن العلوي الذي يرتفع فوق سطح الشاحنة أكثر من أي مكان آخر، ولكن البقع موجودة بالتأكيد في كل مكان في المعدن."

تآكل الشاحنة

قال مستخدم آخر، يسمى Raxar، إنهم استلموا أيضًا Cybertruck الخاصة بهم في الأول من فبراير وأخبرهم أحد المستشارين أن السيارة "تظهر عليها علامات صدأ برتقالية تحت المطر وهذا يتطلب تلميع السيارة".

يقول أحد التعليقات أسفل المنشور: "إذا كان يصدأ، فهو ليس من الفولاذ المقاوم للصدأ".

لكن وفقًا لشركة Mead Metals، فإن الفولاذ المقاوم للصدأ يصدأ نتيجة التعرض للمواد الكيميائية الضارة أو المياه المالحة أو الشحوم أو التعرض للحرارة لفترة طويلة."

ومع ذلك، فإن المالكين الذين شاركوا صور سياراتهم المتآكلة Cybertrucks زعموا أنهم عرضوها للعوامل الجوية لعدة أيام فقط.