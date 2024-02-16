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العمال البريطاني يلحق هزيمة مزدوجة بـالمحافظين الحاكمين بانتخابات تشريعية فرعية

2/16/2024 2:27:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ألحق حزب العمال البريطاني بزعامة كير ستارمر هزيمة مزدوجة الجمعة بالمحافظين الحاكمين خلال انتخابات تشريعية فرعية في ضربة جديدة لرئيس الوزراء ريشي سوناك في خضم سنة انتخابية.
ورحب كير ستارمر، الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية المقررة هذه السنة في البلاد، بهذه «النتيجة الرائعة التي تظهر أن الناس يريدون التغيير ومستعدون لمنح ثقتهم إلى حزب العمال الذي تغير».
ومع هذه النتيجة، تكون الغالبية خسرت عشرة انتخابات فرعية منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2019، في أسوأ نتيجة لأي حكومة بريطانية منذ ستينيات القرن الماضي.
ودعي الناخبون إلى التصويت في دائرتين يديرهما حزب المحافظين بزعامة ريشي سوناك.
في دائرة ويلينبورو في وسط إنجلترا خسر المحافظ بيتر بون مقعده بعدما علق البرلمان عضويته بشبهة سوء السلوك.
وفي دائرة كينغسوود في جنوب غرب البلاد استقال النائب كريس سكيدمور احتجاجا على إصدار الحكومة تراخيص كثيرة لاستغلال النفط والغاز في بحر الشمال.
في الدائرة الأولى حصلت المرشحة العمالية جين كيتشن على 45.8% من الأصوات فيما حصل داميان إيغن على 44.9% في الدائرة الثانية.
وفيما وعد سوناك بانعاش الاقتصاد، دخلت المملكة المتحدة مرحلة ركود في الربع الثاني من العام الماضي بعدما شكلت نسب الفائدة المرتفعة والتضخم عبئا كبيرا على الأسر والشركات.
وأكد كير ستارمر أن المحافظين «فشلوا» و«الركود يثبت ذلك لذا نرى أن الناخبين المحافظين ينتقلون مباشرة إلى حزب العمال».
في المقابل، قال نائب رئيس حزب المحافظين جيمس دالي إنه رغم هذه النتيجة «المخيبة للآمال» للغالبية، لا يثير كير ستارمر حماسة كبيرة معتبرا أن ما من مؤشر يؤكد انتقال ناخبين محافظين إلى حزب العمال.

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