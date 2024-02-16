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مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين في إطلاق نار بكريات ملاخي

2/16/2024 2:27:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق نار على موقف للحافلات في كريات ملاخي شرق أسدود.
ووفق قناة «الجزيرة» توجه المفتش العام للشرطة الإسرائيلية إلى موقع إطلاق النار في كريات ملاخي.

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