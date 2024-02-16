مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين في إطلاق نار بكريات ملاخي

مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين في إطلاق نار بكريات ملاخي
التاريخ
2/16/2024 2:27:46 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق نار على موقف للحافلات في كريات ملاخي شرق أسدود.
ووفق قناة «الجزيرة» توجه المفتش العام للشرطة الإسرائيلية إلى موقع إطلاق النار في كريات ملاخي.
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