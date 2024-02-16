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مصلحة السجون الروسية تعلن وفاة المعارض اليكسي نافالني

2/16/2024 2:27:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت إدارة خدمة السجون الفيدرالية الروسية اليوم الجمعة وفاة المعارض السجين أليكسي نافالني.

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