مصلحة السجون الروسية تعلن وفاة المعارض اليكسي نافالني
التاريخ
2/16/2024 2:27:46 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت إدارة خدمة السجون الفيدرالية الروسية اليوم الجمعة وفاة المعارض السجين أليكسي نافالني.
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