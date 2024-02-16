تضاعف الجهود الدولية لوقف الهجوم على رفح وإسرائيل تقتحم مستشفى ناصر وتحوله إلى ثكنة عسكرية

MENAFN - Al-Anbaa) لم تهدأ الجهود والتحذيرات العربية والدولية الرامية لثني إسرائيل عن هجومها المزمع على رفح، فقد أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن شن إسرائيل هجوما واسع النطاق في رفح سيكون نقطة تحول في الصراع وسيتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأضاف، ماكرون: للمرة الأولى الجمعة خلال استقباله العاهل الأردني الملك عبدالله إن «الاعتراف بدولة فلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا».

وكرر الرئيس الفرنسي دعوته لحل الدولتين القائم على إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، داعيا إلى «اندفاعة حاسمة لا رجوع فيها» في هذا المجال.

إلا انه خطا خطوة ديبلوماسية إضافية الجمعة، مؤكدا أن «الاعتراف بدولة فلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا».

وأضاف: «ندين بذلك للفلسطينيين الذين تم تجاهل تطلعاتهم فترة طويلة جدا. ندين بذلك للإسرائيليين الذين شهدوا أكبر مجزرة مناهضة للسامية في هذا القرن. وندين بذلك للمنطقة التي تطمح إلى الافلات من مروجي الفوضى والانتقام».

وخلال اللقاء أيضا حذر ماكرون من أن هجوما عسكريا إسرائيليا على رفح سيؤدي إلى «كارثة إنسانية غير مسبوقة وشكل منعطفا» في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة المتواصل منذ السابع من أكتوبر. وأكد أن «الأولوية المطلقة» تتمثل «في الحصول على اتفاق لوقف إطلاق النار».

من جهته، قال الملك عبدالله ان أي عملية إسرائيلية في رفح غير مقبولة وستكون لها تداعيات كارثية.

بدورها، جددت دولة قطر إدانتها الشديدة للتهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح، محذرة من أن هذا الاعتداء سيؤدي إلى كارثة إنسانية في المدينة، التي أصبحت الملاذ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون نازح داخل القطاع المحاصر.

ودعت د.هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر بجنيڤ، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وممارسة كافة الضغوط على إسرائيل لوقف خططها الرامية لغزو مدينة رفح وارتكاب إبادة جماعية بها، وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا.

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ان أي هجوم على رفح سيكون مدمرا لـ 1.5 مليون فلسطيني في المدينة.

وأضاف في تصريح له، دعوتي متكررة إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. مؤكدا، يجب اتخاذ خطوت للتوصل إلى حل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت عملية في مجمع ناصر الطبي المحاصر في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، حيث يشتبه بوجود جثث لرهائن كانت حركة حماس تحتجزهم في المرفق الطبي الذي يؤكد أطباء ومسعفون أنه يواجه وضعا «كارثيا».

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ «عملية دقيقة ومحدودة» في المستشفى، بعد حصوله على «معلومات استخبارية موثوقة من عدد من المصادر، بما في ذلك من الرهائن المفرج عنهم، تشير إلى أن حماس احتجزت رهائن في مستشفى ناصر وأنه قد تكون هناك جثث لرهائننا فيه»، ولم يقدم الجيش أدلة على هذه الاتهامات

من جهتها، أفادت وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع بأن «الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مستشفى ناصر وحوله إلى ثكنة عسكرية» واستهدف «مقر الإسعاف وخيام النازحين وجرف المقابر الجماعية داخل مجمع ناصر الطبي».

وأظهرت لقطات ڤيديو متداولة على وسائل التواصل مسعفين يحاولون نقل مرضى من جناح العظام بالمستشفى إلى غرف آمنة بعد تعرضه لقصف.

وأفادت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة بسقوط 87 قتيلا على الأقل في القطاع أمس، مضيفة أن قصفا استهدف مستشفى ناصر خلف قتيلا وعددا من الجرحى.

وبحسب «فرانس برس» تصاعدت سحب دخان جراء عمليات قصف جديدة على مدينة خان يونس التي تشكل منذ أسابيع محور العمليات الإسرائيلية.