ملك الأردن والرئيس الفرنسي أي هجوم إسرائيلي على رفح سيتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة

MENAFN - Al-Anbaa) أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان شن اسرائيل هجوم واسع النطاق في رفح سيكون نقطة تحول في الصراع وسيتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع ملك الأردن الملك عبدالله الثاني نشارك المخاوف من أي عملية عسكرية تؤدي إلى تهجير سكان غزة.

وتابع، الأولوية المطلقة هي لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج الفوري عن المحتجزين.

من جهته، قال الملك عبدالله ان أي عملية إسرائيلية في رفح غير مقبولة وستكون لها تداعيات كارثية.