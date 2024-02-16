ملك الأردن والرئيس الفرنسي أي هجوم إسرائيلي على رفح سيتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان شن اسرائيل هجوم واسع النطاق في رفح سيكون نقطة تحول في الصراع وسيتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع ملك الأردن الملك عبدالله الثاني نشارك المخاوف من أي عملية عسكرية تؤدي إلى تهجير سكان غزة.
وتابع، الأولوية المطلقة هي لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج الفوري عن المحتجزين.
من جهته، قال الملك عبدالله ان أي عملية إسرائيلية في رفح غير مقبولة وستكون لها تداعيات كارثية.
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