محادثات بين الفصائل الفلسطينية حول حرب غزة في روسيا 29 الجاري

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت روسيا أنها دعت قادة فصائل فلسطينية بما فيها "حماس" و"الجهاد الاسلامي" و"فتح" وتنظيمات أخرى لمحادثات في موسكو يوم 29 فبراير الجاري حول الحرب في غزة.

وأعلن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في هذا السياق عن محادثات "بين الفلسطينيين" اعتباراً من 29 فبراير في موسكو، لا سيما مع حركة الجهاد الإسلامي وحماس.

وبين نائب وزير الخارجية الروسي أن المناقشات ستمتد حتى مطلع مارس.

وأوضح المسؤول الذي يشغل أيضا منصب مبعوث الكرملين الخاص للشرق الأوسط "لقد قمنا بدعوة جميع ممثلي الفلسطينيين، وجميع القوى السياسية التي لديها ممثلون في مختلف البلدان، بما في ذلك سورية ولبنان".

كما وجهت الدعوة لحركة فتح في شخص رئيس السلطة الفلسطينية

محمود

عباس.

في غضون ذلك، قال ابوعبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) إن مجاهدي الكتائب يوقعون في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة وغير مسبوقة في تاريخ الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الخسائر في صفوف الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة باتت كبيرة جدا رغم محاولة حمايتهم ورعايتهم.

وكشف أبوعبيدة - خلال كلمة بثتها قناة «الجزيرة» الفضائية أن كتائب القسام تواصل تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة لم يسبق لها مثيل منذ بدء معركة «طوفان الأقصى»، ويدمرون مدرعاته ويوقعون جنوده في كمائن محكمة ويصطادون ضباطه في عملية قنص احترافية، وكلما ظن أنه بات آمنا خرج له مقاتلونا من حيث لا يحتسب.

وشدد الناطق على أن الأهداف السياسية التي يحاول قادة الاحتلال تحقيقها عبر مجازرهم وجرائمهم ستؤدي بهم إلى سقوط مدو وخزي وعار، على حد تعبيره.

وبشأن وضع الأسرى الإسرائيليين في غزة، قال أبو عبيدة إن الخسائر بين صفوفهم باتت كبيرة جدا، وهم يعيشون أوضاعا صعبة ويكافحون من أجل الحياة، وقد حذرنا عشرات المرات من المخاطر التي يتعرضون لها لكن قيادة الاحتلال تجاهلت ذلك وهي تتعمد قتلهم وإصابتهم، مشددا على أن الوقت ينفد بسرعة.

وتابع الناطق باسم القسام: «حاولنا حماية ورعاية أسرى العدو منذ أشهر وصولا إلى هدف إنساني سام ونبيل وهو تحرير أسرانا المظلومين، وما يعانيه شعبنا من جوع وعطش يعانيه أسرى العدو، وقيادة العدو وجيشه الهمجي هما وحدهما من يتحملان المسؤولية».