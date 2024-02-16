روسيا ترفض الاتهامات الغربية وتحذر من أي تظاهرات إثر وفاة المعارض نافالني

MENAFN - Al-Anbaa) حذرت السلطات في موسكو سكان العاصمة الروسية من اي تظاهرات "غير مرخصة" بعد اعلان وفاة المعارض اليكسي نافالني.

وقالت النيابة العامة في موسكو ان "تنظيم اي تجمعات غير مرخصة والدعوات الى احداث مماثلة او المشاركة فيها تشكل تجاوزا اداريا"، محذرة "من أي انتهاك للقانون".

وفي عدة مدن في البلاد، اصطف روس لوضع الزهور أمام النصب التذكارية لضحايا القمع السياسي في ظل الاتحاد السوفييتي، تكريما لأليكسي نافالني.

وعلى جسر بولشوي موسكفوريتسكي، على بعد خطوات من الكرملين في موسكو، وضع أشخاص أوعية الزهور في المكان نفسه الذي قتل فيه المعارض بوريس نيمتسوف عام 2015. وزينت صورة للرجلين المبتسمين أكاليل الزهور.

وفي وسط موسكو، اصطف الناس لوضع الورود أمام سولوفيتسكي، وهو نصب تذكاري لضحايا القمع السياسي يقع قرب لوبيانكا، مقر جهاز الاستخبارات السوفييتي السابق (كي جي بي) ثم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB).

وقال شرطي عبر مكبر الصوت، بحسب مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي "ايها المواطنون الأعزاء، من فضلكم تفرقوا".

وفي قازان، بحسب أشرطة فيديو أخرى تمت مشاركتها على شبكات التواصل الاجتماعي، تجمع حوالى عشرين شخصا ووضعوا الزهور، تحت الثلج وفي الليل حول صورة أليكسي نافالني.

وفي نوفوسيبيرسك بسيبيريا، أغلقت قوات الأمن بالكامل محيط النصب التذكاري لضحايا القمع السياسي.

واعتبر الكرملين ان الاتهامات الغربية لموسكو في شأن وفاة نافالني "غير مقبولة اطلاقا"، مؤكدا انه يجهل حتى الآن سبب وفاته.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية "ليس هناك اي معلومة عن سبب الوفاة، ورغم ذلك فإن تصريحات مماثلة تتوالى (...) نعتبر ان هذه التصريحات غير مقبولة اطلاقا".

واعرب الرئيس الاميركي جو بايدن عن غضبه لوفاة نافالني، وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحمل المسؤولية عن ذلك.

من جهته، طالب الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء "تحقيق كامل وشفاف وذي صدقية" في وفاة المعارض الروسي، وفق ما أعلن المتحدث باسمه الجمعة.

وقال ستيفان دوجاريك إن "الامين العام صدم للمعلومات عن وفاة المعارض المعتقل اليكسي نافالني (...) ويدعو الى تحقيق كامل وذي صدقية وشفاف في ملابسات"هذهالوفاة.