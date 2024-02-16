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مؤتمر ميونيخ للأمن يفتتح أعمال دورته الـ 60

2/16/2024 2:27:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت الجمعة أعمال الدورة الـ60 من (مؤتمر ميونيخ للأمن) الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم ويشارك فيه في هذا العام أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة ووزير دفاع وخارجية ومنظمات المجتمع المدني.

وافتتح رئيس المؤتمر كريستوف هويتسغن المؤتمر الذي يعقد بمدينة (ميونيخ) جنوبي ألمانيا ويناقش على مدى 3 أيام قضايا أمنية متنوعة أبرزها الحرب الأوكرانية ـ الروسية وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما يتناول المؤتمر عددا من القضايا الأمنية الدولية الأخرى ومنها الأزمات في القرن الأفريقي وآليات تعزيز دور القانون الدولي في النزاعات والتحديات الأمنية التي تفرضها التغيرات البيئية والأمن الغذائي والهجرة والتحديات والفرص التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.

ووفق برنامج المؤتمر فإن قائمة أبرز الحاضرين في المؤتمر تتضمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونائب الرئيس الأميركي كاميلا هاريس إضافة إلى عشرات المسؤولين الدوليين.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر،التقى وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن نظيره الصيني وانغ يي، وفق ما افادت وكالة فرانس برس.
ويأتي هذا اللقاء في اطار الجهود التي تبذلها بكين وواشنطن بهدف اضفاء الاستقرار على علاقة متوترة بين البلدين، استكمالا لقمة بين الرئيسين الاميركي والصيني عقدت في نوفمبر الفائت في كاليفورنيا.

ولم يدل الوزيران بأي تصريح للصحافيين، علما انهما تحدثا هاتفيا للمرة الاخيرة في ديسمبر2023.

وقبل لقائه نظيره الصيني، اجتمع بلينكن ايضا في ميونيخ بنظيره الهندي سوبراهمانيام جايكشنكار، مشيدا بـ"شراكة استثنائية تعززت منذ
بضعة
اعوام".

MENAFN16022024000130011022ID1107862405

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