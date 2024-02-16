((هيئة الطرق)): إغلاق ((الغزالي)) 4 ساعات يومياً من السبت حتى الخميس

عاطف رمضانأعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أنها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بإغلاق شارع الغزالي بالاتجاهين 4 ساعات يوميا من الواحدة حتى الخامسة صباحا، وذلك من صباح يوم السبت 17 فبراير وحتى صباح الخميس 22 منه.

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