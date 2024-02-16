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صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عهدة وزير الدولة لشؤون الشباب

2/16/2024 2:27:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح قرارا بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونص القرار على:

مادة أولى
يكون وزير الدولة لشؤون الشباب، الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه.

مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

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