صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عهدة وزير الدولة لشؤون الشباب

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح قرارا بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونص القرار على:
مادة أولى
يكون وزير الدولة لشؤون الشباب، الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
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