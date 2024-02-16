تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتفويض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء برئاسته

(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتشكيل مجلس الخدمة المدنية.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى
يشكل مجلس الخدمة المدنية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:
1 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
2 - وزير الصحة.
3 - وزير المالية.
4 - وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
5 - وزير التجارة والصناعة.
6 - وزير العدل.
7 - وزير الأشغال العامة.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوه، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح قرارا بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية.
مادة أولى
يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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