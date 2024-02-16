تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتفويض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء برئاسته

MENAFN - Al-Anbaa) صدر مرسوم بتشكيل مجلس الخدمة المدنية.وجاء في المرسوم:

مادة أولى

يشكل مجلس الخدمة المدنية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:

1 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

2 - وزير الصحة.

3 - وزير المالية.

4 - وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

5 - وزير التجارة والصناعة.

6 - وزير العدل.

7 - وزير الأشغال العامة.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوه، وينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح قرارا بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية.

مادة أولى

يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية.

مادة ثانيةيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.