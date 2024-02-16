تشكيل المجلس الأعلى للبترول

MENAFN - Al-Anbaa) صدر مرسوم بتشكيل المجلس الأعلى للبترول.ونص المرسوم على:

مادة أولى

يشكل المجلس الأعلى للبترول المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم الصادر بإنشاء المجس الأعلى للبترول المشار إليه، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:

1 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط.

2 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

3 - وزير المالية.

4 - وزير التجارة والصناعة.

5 - وزير الخارجية.

6 - محافظ بنك الكويت المركزي.

مادة ثانيةعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.