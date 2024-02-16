فيلكا.. جزيرة كويتية تنبض بالتاريخ وتمازج العصور

MENAFN - Al-Anbaa) جزيرة فيلكا ليست موقعا تاريخيا وآثاريا فحسب بل شاهد حي وجلي عن نبض التاريخ وتمازج العصور والثقافات لثرائها بمناطقها الأثرية وكل منها تضم عددا من المواقع الأثرية بإجمالي 106 مواقع.

ويعود أقدم المواقع الأثرية في الجزيرة إلى العصر البرونزي (الألف الثاني قبل الميلاد) وتعرف بمواقع المساكن الدلمونية وقصر الحاكم والمعبد الدلموني وأحدثها يعود إلى بداية القرن العشرين الميلادي استراحة الشيخ أحمد الجابر وتضم الحصن الهلنستي (القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد).

فموقع المساكن الدلمونية أو ما يعرف بتل سعد يحتوي على منازل تعود إلى حضارة دلمون من 1950 قبل الميلاد ومن دلمون المتأخرة 1450 قبل الميلاد إضافة إلى استراحة الشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت 1921-1950.

وهناك أيضا موقع قصر الحاكم والمعبد الدلموني من 2000 قبل الميلاد إضافة إلى وحدة سكنية صغيرة تعود إلى فترة أسرة أور الثالثة 2100 قبل الميلاد وموقع القلعة الهلنستية أحد أكبر المواقع الأثرية في جزيرة فيلكا ويعود إلى فترة 280 حتى 150 قبل الميلاد تقريبا.

ودائما ارتبط اسم فيلكا بأسماء لامعة في التاريخ مثل الاغريق وتحديدا الإيكاروس والإسكندر الأكبر ففيها يمتزج تاريخ الكويت العريق بالمعاصر لثرائها الثقافي والتاريخي من عصور مختلفة وتحديدا من الألفية الثالثة قبل الميلاد وحتى عصرنا الراهن ودائما نالت اهتمام المؤرخين والبعثات منذ عام 1958.