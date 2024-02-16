وزير التجارة يشرف على جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح قرارا بنقل الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.
ونص القرار على:
مادة أولى
ينقل الى وزير التجارة والصناعة الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
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