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سوق المباركية يتزين بالأضواء وأعلام الكويت احتفالاً بالأعياد الوطنية

2/16/2024 2:27:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفالا بالأعياد الوطنية تزين سوق المباركية بأعلام الكويت وتصميمات بالأضواء والألوان للعلم وأبرز معالم البلاد لتعكس طابعا وطنيا تراثيا أخاذا.

ويستضيف سوق المباركية أيضا خلال الأعياد العديد من الفعاليات الاحتفالية والغنائية الوطنية خصوصا أنه من أهم مقاصد المواطنين والمقيمين والزوار لما فيه من أجواء تراثية وشعبية وباعتباره من أبرز وأشهر معالم الكويت.

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