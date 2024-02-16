منح موظف في ((الغذاء والتغذية)) صفة الضبطية القضائية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية قرارا بمنح موظف صفة الضبطية القضائية.
وجاء في القرار:
مادة أولى
يمنح الموظف سعد حمد سعد الضفيري - مفتش أغذية، صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة والتغذية رقم 112 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019.
مادة ثانية
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.
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