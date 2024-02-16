مؤتمر ((المرأة العربية والسلام)) يوجه نداءً عاجلاً لمجلس الأمن لوقف العدوان على غزة

وجه المشاركون في المؤتمر الإقليمي «المرأة العربية والسلام والأمن: التحديات أمام النساء في المنطقة العربية وقف الحرب على غزة الآن وليس غدا» نداء عاجلا لمجلس الأمن الدولي لإصدار قرار صارم بوقف الحرب على غزة فورا لمنع مواصلة عملية الإبادة الجماعية ووقف التهجير بكل أشكاله.

وقالت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية السعد في الجلسة الختامية للمؤتمر ان النداء الصادر عن المؤتمر طالب بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي القطاع وبخاصة المساعدات العاجلة للنساء والفتيات والأطفال.

وأشارت الشيخة فادية إلى أن النداء طالب أيضا بإطلاق مبادرة أممية فورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته الوطنية المستقلة طبقا لحدود 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية وإقرار الحقوق الوطنية لفلسطينيي الشتات.

وذكرت ان المؤتمر وجه نداء عاجل أيضا إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لإطلاق ورشة أممية لمراجعة تطبيق القرار 1325 والنظر في استكمال آليات إنفاذه بشكل فعال لحماية جدية للنساء والفتيات في زمن الحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال.

وأوضحت ان المؤتمر طالب أيضا غوتيريش بإيفاد لجنة تحقيق واستقصاء في الانتهاكات التي تعرضت وتتعرض لها النساء والفتيات تحت الاحتلال وفي ظل الحرب على غزة وضد الفتيات والنساء الأسيرات في سجون الكيان الإسرائيلي المحتل.

وقالت ان المؤتمر بعث بنداء عاجل إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز في جنيڤ لإرسال بعثة عاجلة إلى غزة وإلى فلسطين المحتلة لجمع المعلومات والوثائق حول الانتهاكات الحاصلة وإجراء مقابلات حية مع الضحايا وأهاليهم واتخاذ قرار واضح بإدانة ممارسات قوات الكيان الإسرائيلي المحتل.

ولفتت إلى ان المؤتمر بعث بنداء عاجل إلى الصليب الأحمر الدولي وسائر وكالات الإغاثة الدولية والإقليمية لمضاعفة الجهود من اجل تسريع إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى أهالي قطاع غزة وسائر فلسطين المحتلة وبخاصة المساعدات الضرورية للفتيات والنساء ونداء عاجل إلى المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية يطالب بحشد الطاقات وإطلاق حملة واسعة لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الكيان الإسرائيلي المحتل في غزة وسائر فلسطين ورفع قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين لمحاكمتهم وعدم إفلاتهم من العقاب.

وذكرت ان النداء طالب ايضا بإطلاق حملة لانضمام أكبر عدد من الدول إلى مبادرة دولة جنوب أفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية، كما ان المشاركات اكدن تكثيف مساعيهن على المستوى الوطني بالتشاور بين الجهات الوطنية الرسمية والمدنية المعنية بحقوق المرأة من أجل إعداد خطة عمل وطنية لتفعيل الدور الوطني في دعم القضية الفلسطينية عامة وحماية النساء والفتيات بصورة خاصة أثناء الحروب.

ولفتت إلى أن المشاركات عبرن عن قلقهن الشديد إزاء تواصل العمليات العسكرية في كل من اليمن والسودان وسورية والاعتداءات العسكرية الاسرائيلية على جنوب لبنان واستمرار التداعيات الكارثية على النساء والفتيات هناك مما يجعل من الضروري تكثيف الجهود الدولية لتأمين حماية النساء والفتيات في تلك الدول وتسريع إنهاء الحروب فيها.