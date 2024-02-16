أحمد الصالح لـ ((الأنباء)): ((الأشغال)) تتابع الحالة المطرية ولم تسجل إغلاقات طرقات أو تجمعات للمياه

MENAFN - Al-Anbaa) عاطف رمضان

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة م.أحمد الصالح في تصريح لـ«الأنباء» ان الوزارة تتابع بشكل مستمر الحالة المطرية التي شهدتها البلاد، مشيرا إلى انها خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق.

وقال الصالح ان الوزارة لم تسجل إغلاقات للطرق او تجمع لمياه الأمطار، لافتا إلى أن فرق الطوارئ لدى الوزارة انتشرت في مختلف المناطق منذ بداية هطول الأمطار وأن قياديي الوزارة تواجدوا في غرفة العمليات للوقوف على آخر تطورات الحالة الجوية واستعدادات الوزارة.