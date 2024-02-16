وزير الخارجية ناقش مع نظيره اللبناني المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها

(MENAFN
- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير خارجية جمهورية لبنان الشقيقة د.عبدالله بو حبيب، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن، التي تعقد أعمالها في مدينة ميونيخ الألمانية، خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية، ومنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة
بشأنها.
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