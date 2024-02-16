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وزير الخارجية ناقش مع نظيره اللبناني المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها

2/16/2024 2:27:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير خارجية جمهورية لبنان الشقيقة د.عبدالله بو حبيب، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن، التي تعقد أعمالها في مدينة ميونيخ الألمانية، خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية، ومنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة
بشأنها.

MENAFN16022024000130011022ID1107862392

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