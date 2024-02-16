وزير الخارجية التقى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج

(MENAFN
- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا الممثل الخاص للاتحاد الاوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو على هامش الدورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونيخ الألمانية خلال الفترة من 16 الى 18 الجاري.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين الكويت والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.
كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد
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