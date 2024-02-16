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وزير الخارجية التقى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج

2/16/2024 2:27:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا الممثل الخاص للاتحاد الاوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو على هامش الدورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونيخ الألمانية خلال الفترة من 16 الى 18 الجاري.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين الكويت والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.
كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد
العلامة
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MENAFN16022024000130011022ID1107862391

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