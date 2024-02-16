وزير الخارجية التقى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين الكويت والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعدالعلامة162.

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