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وزير الخارجية بحث مع نظيره العراقي جهود ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة 162

2/16/2024 2:27:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير الخارجية العراقي د.فؤاد محمد حسين على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونيخ الألمانية خلال الفترة من 16 الى 18 الجاري.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها في كافة المجالات التي تخدم آفاق العمل المشترك بما في ذلك الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين لما بعد
العلامة
162.

MENAFN16022024000130011022ID1107862390

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