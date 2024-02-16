وزير الخارجية بحث مع نظيره العراقي جهود ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة 162

(MENAFN
- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير الخارجية العراقي د.فؤاد محمد حسين على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونيخ الألمانية خلال الفترة من 16 الى 18 الجاري.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها في كافة المجالات التي تخدم آفاق العمل المشترك بما في ذلك الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين لما بعد
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