وزير الخارجية بحث مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري تعزيز العلاقات بين البلدين

(MENAFN
- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونيخ الألمانية خلال الفترة من 16 الى 18 الجاري.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها على مختلف الأصعدة، كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد
العلامة
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