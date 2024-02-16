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وزير الخارجية استعرض مع المبعوث الأميركي لشؤون المناخ أبرز القضايا الإقليمية والدولية

2/16/2024 2:27:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقي وزير الخارجية عبدالله اليحيا مع المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري على هامش الدورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن، والتي تعقد أعمالها في مدينة ميونيخ الألمانية، خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وأبرز القضايا الإقليمية والدولية المطروحة على جدول
أعمال
المؤتمر.

MENAFN16022024000130011022ID1107862387

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