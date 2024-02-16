وزير الخارجية استعرض مع المبعوث الأميركي لشؤون المناخ أبرز القضايا الإقليمية والدولية

وزير الخارجية استعرض مع المبعوث الأميركي لشؤون المناخ أبرز القضايا الإقليمية والدولية
التاريخ
2/16/2024 2:27:41 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) التقي وزير الخارجية عبدالله اليحيا مع المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري على هامش الدورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن، والتي تعقد أعمالها في مدينة ميونيخ الألمانية، خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير.
وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وأبرز القضايا الإقليمية والدولية المطروحة على جدول
أعمال
المؤتمر.
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