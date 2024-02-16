وزير الخارجية ناقش مع نظيره العماني مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق

(MENAFN
- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونيخ الألمانية خلال الفترة من 16الى 18 الجاري.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في كافة المجالات والأصعدة.
وناقش اللقاء أيضا عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها إلى جانب كيفية تعزيز العمل الخليجي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
كما تم بحث مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد
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