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وزير الخارجية ناقش مع نظيره العماني مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق

2/16/2024 2:27:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونيخ الألمانية خلال الفترة من 16الى 18 الجاري.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في كافة المجالات والأصعدة.
وناقش اللقاء أيضا عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها إلى جانب كيفية تعزيز العمل الخليجي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
كما تم بحث مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد
العلامة
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MENAFN16022024000130011022ID1107862386

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