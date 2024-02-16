بخماسية.. الجهراء يسجل أول انتصاراته في الدوري

MENAFN - Al-Anbaa) هادي العنزي

انتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء حتى انطلاق الجولة الـ 16 للدوري الممتاز لكرة القدم، ليسجل أول انتصار له في المسابقة على حساب نظيره الشباب، وبخماسية نظيفة، في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب ستاد ثامر بنادي السالمية، ليرفع "الجهراوية" رصيدهم إلى 5 نقاط في المركز العاشر والأخير، فيما بقي الشباب على رصيده السابق 14 نقطة في المركز الثامن.

سيطر الجهراء على مجريات الشوط الأول، لعبا ونتيجة، وصال وجال في الملعب، منذ الدقائق الأولى، وشكل خطورة دائمة ومتتالية على مرمى سعد العنزي، بدأت من بيدرو الذي سدد (8)، وأتبعها عبدالعزيز أسعد بفرصة ثانية (11)، وتدخل مامي ساهر برأسه، فأرسل الكرة إلى مرمى فريقه، ليردها القائم الأيمن للشباب (16)، ويسدد أسعد مرة أخرى فيصدها الحارس (31)، لكن تلك الفرص الكثيرة للجهراء التي ضلت طريقها للشباب، لم يدم حالها كثيرا، فجاءت الدقيقة (40) حتى تعلن عن أفضلية الجهراء ليس لعبا فقط، وإنما بالنتيجة المستحقة، بعد هدف سجله عبدالعزيز أسعد، ولم يكتف "الجهراوية" بهدف السبق، فعاجلوا الشباب بهدف ثان بواسطة أنس الشبلي (42) من خطأ تقديري للحارس العنزي، ليخرجوا متقدمين بهدفين دون رد.

سعى الشباب إلى تقليص الفارق مع انطلاق الشوط الثاني، لكن الجهراء حافظ على تماسكه، وواصل مبادراته الهجومية، رد القائم الأيمن لمرمى الشباب فرصة الهدف الثالث (55)، وبعده بدقائق احتسب الحكم داود العبدالله ركلة جزاء صحيحة للجهراء ليترجمها البرازيلي رودريغو إلى هدف ثالث (61)، ولم يخرج نجم المباراة الأول بيدرو دونما وضع بصمته في شباك الشباب، لينطلق منفردا بسعد العنزي، ويسجل هدف فريقه الرابع (78)، وأكمل سلمان الظفيري خماسية الجهراء (90)، ليخرج "الجهراوية" بفوز معنوي كبير.

أدار اللقاء داود العبدالله، وأنذر حارس الجهراء نايف العازمي، وتمكن من قيادة المباراة إلى بر الأمان بمهارة عالية، وبالتعاون مع حكام تقنية الفيديوالمساعد(VAR).