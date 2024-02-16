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الإنجليزية ينشد التعويض من بوابة اتحاد عمان بـسلة الناشئين

2/16/2024 2:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – تقام اليوم مباراتان في الجولة الثانية من ذهاب المرحلة الثالثة لبطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة بكرة السلة، حيث يلتقي فريقا الإنجليزية واتحاد عمان عند الساعة 6 مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل محمد ملص.
وتحتضن صالة الأرثوذكسي في منطقة عبدون، مواجهة بيتية تجمع فريقا الأرثوذكسي ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 7:30 مساء. وشهدت مباريات الجولة الأولى فوز الأرثوذكسي على الإنجليزية (62-53)، في لقاء برز فيه لاعبه الطيب قاسم بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 16 نقطة و23 متابعة و3 تمريرات وبلوك شوت بفاعلية 36، فيما كان هاشم الفرج المسجل الأبرز للإنجليزية بـ22 نقطة مع متابعتين بفاعلية 14.
وتغلب اتحاد عمان على نجوم الأرثوذكسي (59-43)، في لقاء برز فيه لاعبه معتز صويص بتسجيله 26 نقطة و9 متابعات وتمريرة و5 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 26، فيما كان عصام سلفيتي اللاعب الأبرز من جانب نجوم الأرثوذكسي بتسجيله 7 نقاط و6 متابعات وتمريرتين و3 ستيل بفاعلية 10.
وتصدر فريق اتحاد عمان جدول الترتيب برصيد نقطتين، متقدما على فريق الأرثوذكسي بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، كما جاء فريقا الإنجليزية ونجوم الأرثوذكسي في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة واحدة لكل فريق.
وفي بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة، تقام اليوم أربع مواجهات، حيث تحتضن صالة الأمير حمزة مواجهتي الأهلي ونجوم اتحاد عمان عند الساعة 10:30 صباحا، تليها مواجهة المقاولين والرياضي عند الساعة 2 مساء. وتشهد صالة الحسن التدريبية مواجهتي كفر راكب والجليل عند الساعة 3 مساء، والحسين المفرق مع شباب بشرى عند الساعة 4:30 مساء. ويبحث فريق الفحيص عن التعويض ورد اعتباره عندما يواجه نظيره الأرثوذكسي عند الساعة 4 من مساء يوم غد في صالة الأمير حمزة، فيما يلعب فريقا نجوم الأردن مع الأهلي عند الساعة 5:30 مساء بالمكان نفسه.

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