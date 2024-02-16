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إصدار جدول المباريات للأسابيع الثلاثة الأولى من مرحلة إياب الدوري

2/16/2024 2:27:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول المباريات للأسابيع الثلاثة الأولى من مرحلة إياب الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024.

وسيصدر الاتحاد جدول مباريات الأسابيع المتبقية من دوري المحترفين وكأس الأردن - CFI تباعاً، بعد خوض المنتخب الوطني لمنافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا خلال الفترة 18 – 26 آذار المقبل، بالإضافة إلى مشاركة المنتخب الوطني ت 23 في بطولة غرب آسيا والتي تقام بنفس الفترة في السعودية.

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم، حدد فترة التسجيل الثانية لتبدأ اعتبارا من يوم الخميس 22 شباط، ولغاية يوم الأربعاء 6 آذار.





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