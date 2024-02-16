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جوارديولا يكيل المديح لبالمر قبل موقعة مانشستر سيتي وتشيلسي

2/16/2024 2:27:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - وصف مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، لاعبه السابق ونجم تشيلسي كول بالمر بأنه "لاعب نجم"، قبل مباراة الفريقين على ملعب "الاتحاد" اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ودفع تشيلسي 42.5 مليون جنيه إسترليني، لشراء خدمات بالمر في الصيف الماضي، في ظل سعي اللاعب للحصول على دقائق أكثر على أرض الملعب.
وسجل بالمر حتى الآن 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، وتم استدعاؤه للعب مع المنتخب الإنجليزي.
وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي أمس: "كول استثنائي.. إذا لعب بانتظام، نعم كنت أعلم أنه سيقدم أداء جيدا. لم يكن لدي أي شك حول جودته".
وأضاف: "الطريقة التي يلعب بها هي تجعله نجما. لقد أراد الحصول على الدقائق، وكانت مسألة وقت لإظهار جودته الهائلة. إنه فتى لطيف وبالطبع أتمنى له التوفيق في تشيلسي".
ويخوض تشيلسي الواهن رحلة مانشستر سيتي، أمام حامل لقب يرفع تدريجاً من نسقه مع الاقتراب من نهاية الموسم.
لكن يتعيّن على مانشستر سيتي تعويض فارق النقاط مع ليفربول وآرسنال، إذ يفتتح الأول المرحلة عندما يحل ضيفا على برنتفورد الرابع عشر يليه فريق شمال لندن الذي يزور بيرنلي وصيف القاع.
على الطرف المقابل من الترتيب، يسعى إيفرتون العريق إلى الهرب من منطقة الهبوط عندما يزوره كريستال بالاس الخامس عشر بعد غد الإثنين في ختام المرحلة.
ومن أصل مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) أنفقها تشلسي على اللاعبين الجدد في العامين الماضيين، كان نجاح كول بالمر، القادم مقابل 40 مليون جنيه، نادراً في صفوف فريق غرب لندن.
كان متوقعاً أن يلعب ابن الحادية والعشرين دوراً كبيراً مع "سيتيزنز" هذا الموسم بعد تسجيله في درع المجتمع والكأس السوبر الأوروبية، بيد ان الجناح اتجه إلى لندن موعوداً بالتواجد أكثر في أرض الملعب ضمن تشكيلة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
حتى في ظل موسم صعب للـ"بلوز"، عاشر ترتيب البريمير ليج، تألق بالمر مسجلاً 12 هدفاً و9 تمريرات حاسمة في 28 ظهوراً، بينها هدف تعادل متأخر من ضربة جزاء عندما تعادل الفريقان 4-4 في ملعب "ستامفورد بريدج" ذهاباً.
وقال بالمر: "فوجئت كيف تطوّرت الأمور بسرعة هنا، لكني ادعم نفسي دوماً لتحقيق النجاح".
وتابع اللاعب الذي خاض بداياته مع منتخب إنكلترا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي واستهل مشواره الاحترافي مع سيتي: "أتطلع للعودة إلى (ملعب) الاتحاد. يبدو الأمر غريبا، الشعور غريب، لكني أتطلع لهذا الأمر والفريق يتطلع له أيضاً".
ويأمل تشلسي في أن يكون بالمر في عزّ تألقه عندما يواجه الفريق المملوك إماراتياً الذي يعيش سلسلة رائعة من 11 فوزاً توالياً.
وستكون الفرصة متاحة لليفربول بالابتعاد خمس نقاط عن سيتي، بحال فوزه في مباراة مبكرة على مضيفه برنتفورد. لكن ذكرياته الأخيرة في ملعب برنتفورد كوميونيتي ستاديوم ليست مبهجة.
من ناحية ثانية، أخفق ليفربول في آخر زيارتين واهتزت شباكه ثلاث مرات في كل زيارة إلى ملعب الفريق المكنى "النحل".
وتنفّس برنتفورد الصعداء مع عودة إيفان توني من ايقاف لثمانية أشهر، بسبب خرقه قواعد المراهنات الرياضية.
سجّل في ثلاث من آخر أربع مباريات مساعداً فريق المدرب الدنماركي توماس فرانك بالهرب من منطقة الهبوط.
بيد ان متصدر الدوري الذي لعب مباراة أكثر من سيتي، قد يستعيد خدمات نجمه المصري محمد صلاح الذي تعرض لاصابة عضلية بفخذه في كأس أمم إفريقيا التي اختتمت الأسبوع الماضي في ساحل العاج وودّع خلالها منتخب "الفراعنة" من باب ثمن النهائي الضيّق أمام الكونغو الديموقراطية، عندما كان صلاح قد سافر إلى ليفربول لتلقي العلاج.
وستخفّف عودة صلاح المحتملة من مخاوف مدرّبه الألماني يورغن كلوب الذي سيفتقد الظهير ترنت ألكسندر-أرنولد ولاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي في نهائي كأس الرابطة في 25 الحالي أمام تشيلسي، بسبب معاودة الاصابة.
وتحدث كلوب عن حالة صلاح في المؤتمر الصحفي عشية المباراة، قائلاً ""لقد عاد مو إلى التمارين، وهذا يضعه تلقائياً في المنافسة (للانضمام مجدداً إلى الفريق)".
ولم يحدّد المدرّب الألماني ما إذا كان صلاح سيكون قادراً على المشاركة أمام مضيفه برنتفورد، حتى لو كبديل فقط.
وبعد فوزه الكاسح على وست هام 6-0، معوّضاً سقوطه ذهابا بهدفين، يبحث أرسنال عن فوز خامس توالياً، ليبقى على مقربة من ليفربول الذي يتقدمه بنقطتين وسيتي المتساوي معه نقاطاً.
ويستضيف لوتون تاون الذي تحسنت نتائجه في الآونة الأخيرة وصعد إلى المركز السابع عشر، مانشستر يونايتد المنتشي من ثلاثة انتصارات توالياً وضعته في المركز السادس، بفارق خمس نقاط عن أستون فيلا.
وقد ينزل كريستال بالاس إلى معركة الهبوط، بحال تعرّضه لخسارة جديدة أمام إيفرتون الثامن عشر والذي حُسمت له عشر نقاط بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.
وسرت تكهنات أول من أمس بأن المدرب المخضرم روي هودجسون سيُقال من منصبه، بعد ثلاثة انتصارات فقط في 19 مباراة.
لكن النادي أعلن بعد ذلك ان مؤتمراً صحافياً لهودجسون (76 عاماً) ألغي بعد تعرّض مدرب المنتخب السابق لوعكة صحية. ويتقدم بالاس بخمس نقاط نقاط على "توفيز".
وأصبحت نتيجة استئناف إيفرتون لعقوبة مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، قريبة، وقد يستفيد من تخفيضها او إلغائها تماما.-(وكالات)

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